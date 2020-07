Nieuwe autoveilingsite vanaf september

Nederland is vanaf september een nieuwe autoveilingsite rijker. Het gaat om een afgeleide van de Britse veilingsite Collecting Cars, waarbij TopGear-presentator Chris Harris betrokken is.

De uitvoering wordt verzorgd door de Differs Group, die is gevestigd in Oegstgeest. Volgens woordvoerder Leon van Ommen is Collecting Cars het snelst groeiende autoveilingplatform van Europa. Hét grote voordeel is volgens Van Ommen dat het gratis is voor de verkoper. ,,Een auto verkopen zonder kosten is niet gebruikelijk. Op vrijwel alle advertentiesites betaal je zogeheten list-kosten, of betaal je een verkoop-fee als je het via een dealer doet.”

Collecting Cars is volgens van Ommen bewezen effectief in Engeland. ,,Het is het snelst groeiende autoveiling-platform van Europa en zeker tijdens de corona-crisis zou dit de oplossing kunnen zijn voor de markt voor verzamelaars en hobbyisten, aangezien 95 procent van de verkopen plaatsvindt zonder fysieke inspectie.” Leuk voor de potentiële kopers is dat er geen minimumbod is. Je kunt dus laag bieden en hopen dat de rest zit te slapen.

De site moet een soort Nederlandse Bring a Trailer worden, met uitsluitend mooie klassiekers en interessante sportwagens. Het verdienmodel van Collecting Cars is simpel. Differs Group rekent zes procent bovenop elke auto die geveild wordt, met een minimum van 600 euro en een maximum van 6.000 euro. Die kosten komen voor rekening van de koper. Het bedrijf zit nu nog in de opstartfase. In de herfst is Collecting Cars operationeel.