Nieuwe band maakt je auto 7 procent zuiniger, zegt Michelin

Michelin onthulde de belangrijkste details van de nieuwe e.Primacy tijdens een live online presentatie. De beroemde bandenfabrikant uit het Franse Clermont-Ferrand spreekt van een doorbraak. Ten eerste omdat de productie van deze ‘ecologisch verantwoorde band’ volledig CO2-neutraal is, aldus het bedrijf. ,,We hebben de hele keten duurzamer gemaakt. Dat begint bij de winning van onze ruwe grondstoffen, heeft te maken met de groene stroom waarop onze fabrieken draaien en eindigt met de manier waarop we banden hergebruiken aan het einde van hun leven. Dit is de eerste band waarvan precies duidelijk is wat de impact is van dit product op het milieu.”