Nieuwe BMW X5 komt in november naar Nederland

De nieuwe generatie van de BMW X5 staat vanaf 24 november bij de Nederlandse dealers. Hij is groter geworden en komt in het terrein beter voor de dag. De prijzen beginnen bij €90.983 voor de BMW X5 xDrive 30d.

De vierde generatie van de X5 biedt volgens de fabrikant een compleet nieuw design, al lijkt hij op het eerste gezicht nog erg veel op het huidige model. Opvallend is vooral dat de nieuwe generatie beduidend groter is dan zijn voorganger. De lengte is met 36 mm gegroeid tot 4.922 mm, de breedte met 66 mm tot 2.004 mm en de hoogte met 19 mm tot 1.745 mm. De wielbasis groeide met 42 mm tot 2.975 mm.

Een optionele derde zitrij biedt twee extra zitplaatsen. Dankzij de elektrisch voorover te klappen tweede zitrij is het gemakkelijk in- en uitstappen. De beide delen van de gedeelde achterklep zijn met het optionele Comfort Access ‘handsfree’ te openen en te sluiten. De afdekking van bagageruimte verzinkt desgewenst elektrisch in de vloer en de toch al flinke bagageruimte is te vergroten van 645 naar maximaal 1.860 liter.

Laserkoplampen

Laserkoplampen zijn optioneel. En dit is de eerste BMW die leverbaar is met 22-inch wielen. BMW xDrive intelligente vierwielaandrijving is standaard, met nieuwe, efficiëntere besturingstechniek en met nadruk op de achterwielaandrijving. Een sper-differentieel dat de aandrijfkrachten ongelijk verdeelt over de achteras zorgt voor extra wendbaarheid, tractie en stabiliteit bij accelereren uit bochten en in andere dynamische situaties.

Een adaptief onderstel met elektronisch geregelde dempers is standaard. De nieuwe X5 is de eerste BMW X die leverbaar is met het optionele Off-Road pakket: luchtvering op zowel de vóór- als de achteras, beschermingspanelen onder de vóór- en achterzijde en speciale displays in het instrumentenpaneel en de Control Display. Er is daarbij keuze uit vier rij-karakters: de rijhoogte en instellingen van BMW xDrive, DSC, transmissie en reacties op het gaspedaal zijn hiermee aan te passen voor het rijden in zand, over rotsbodem, in gravel of sneeuw.

Interieur

In het interieur valt de nieuwe iDrive Controller op en ook bediening met handgebaren is nu mogelijk. Het nieuwe head-up display heeft een groter scherm (nu 7 x 3,5 inch). Standaard is lederen interieurbekleding. Nieuwe opties zijn er op het gebied van comfort, zoals stoelen met massage- en ventilatiefunctie, in vier zones gescheiden airconditioning, verwarmbare armsteunen, bekerhouders met koel-/warmhoudfunctie in de middenconsole, een glazen Panorama Sky Lounge dak met een 30% groter glasoppervlak, Ambient Air pakket voor prettige geur in het interieur, Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound Systemen een rear seat entertainment Professional set met 10,2 inch grote touchscreens.

Ook nieuw is de optie voor bedieningselementen van glas, zoals de keuzehendel voor de transmissie, de Controller, de start-/stopknop in de middenconsole en de regelaar voor het audiosysteem. De nieuwe contactsleutel BMW Display Key toont op een schermpje voertuiginformatie en stelt de gebruiker in staat om voertuigfuncties te gebruiken.

De interieurverlichting biedt de mogelijkheid voor welkomst-vloerverlichting bij een geopend portier en Dynamic Interior Light met pulserende verlichting in het dashboard bij een inkomend telefoongesprek en in het portier wanneer dat geopend is en de motor loopt.

De X5 krijgt ook een groot aantal innovatieve rijhulpsystemen voor de volgende stap in de richting van autonoom rijden: Driving Assistant Professional met verder ontwikkelde Active Cruise Control met Stop & Go functie, Steering and Lane Control Assistant, Lane Change Warning en Lane Departure Warning, actieve bescherming tegen zijdelingse aanrijdingen, ontwijk-assistentie, Crossing Traffic Warning, Priority Warning en Wrong-Way Warning (tegen spookrijden).

Emergency Stop

Voor het eerst is Emergency Stop Assistant leverbaar. Dit systeem remt de auto automatisch af wanneer de bestuurder het - waarschijnlijk vanwege zijn gezondheid - laat afweten en stuurt de auto dan veilig naar de kant van de weg. Verder is er de Parking Assistant met automatische geleiding in lengte- en dwarsrichting én de nieuwe Reversing Assistant. Die neemt de besturing over om de auto achterwaarts te sturen over een traject dat die eerder vooruitrijdend heeft afgelegd – over een afstand van maximaal 80 meter.

De BMW Digital Key biedt de gebruiker toegang tot de auto en laat hem de motor starten met zijn smartphone. Andere innovaties zijn waarschuwingen voor gevaar dankzij Car-2-X communicatie met andere BMW's en software upgrades ‘over the air’. Oftewel, je hoeft er niet meer voor daar de dealer: de updates komen via een internetverbinding automatisch in je auto, zoals Tesla dat ook al enkele jaren doet.

Elke dag het laatste nieuws van onze autoredactie ontvangen? Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/ADnlAuto

Volledig scherm BMW X5 © BMW

Volledig scherm BMW X5 © BMW