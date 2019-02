Nieuwe brandstof bestaat voor 60 procent uit water en komt naar Nederland

De nieuwe brandstof Electriq~Fuel komt in 2020 naar Nederland. Deze brandstof bestaat voor 60 procent uit water en is op waterstof gebaseerd. Fabrikant Electriq~Global wil onder meer recyclingfabrieken starten en de brandstof aanbieden voor vrachtwagens, schepen en mobiele generatoren.

Concrete voorbeelden kan Edwin de Bree, directeur van Nederlandse partner Eleqtec, nog niet geven. ,,Wij zijn nog in afrondende gesprekken. De verwachting is dat wij een van deze weken met meer informatie naar buiten kunnen komen”, zegt De Bree tegen techsite Tweakers. ,,Maar onze plannen zijn wel duidelijk. Zo denken we aan demonstraties met portable power packs (mobiele energievoorzieningen-red.), range-extenders voor bussen (die de elektromotor aan extra reikwijdte helpen-red.) en een taxibusje.”

Electriq~Fuel is een synthetische brandstof die waterstof als energiedrager heeft. Volgens De Bree is het te vergelijken met een brandstof die de voordelen van benzine en waterstof combineert. ,,Het is veilig, want het brandt niet en er is geen spontane ontlading. Ook voor het milieu is het geen gevaar; de stof is vergelijkbaar met een groeimiddel. Als je het morst, loop je alleen het risico dat de bomen gaan groeien, zeg ik altijd. Verder hoeft het niet onder een constante druk te staan en kun je het bewaren bij omgevingstemperatuur.”

De Bree erkent dat de stof wat ‘utopisch’ klinkt. ,,Maar dat zeiden ze in het begin over het wiel ook. Ik heb het zelf zien werken. Er zijn demonstraties beschikbaar; in Israël heeft het bedrijf al een tijdje een scooter die op de stof rijdt. Het is niet voor niets dat we het nu op de Nederlandse markt willen introduceren.”

Volgens Electriq~Global maakt water zestig procent uit van de brandstof. De Bree zegt dat de huidige generatie Electriq~Fuel voor veertig gram per liter uit waterstof bestaat. ,,Onze volgende generatie bevat tachtig gram per liter, maar die zijn we nog aan het ontwikkelen.”

Discutabel

De duurzaamheid van waterstof is discutabel, op dit moment wordt meer dan 95 procent van de stof geproduceerd via processen waarbij CO2- vrijkomt. Er is sprake van drie soorten waterstof: grijze, blauwe en groene. Bij grijze wordt de geproduceerde CO2 in de atmosfeer losgelaten, bij blauwe wordt die opgevangen en opgeslagen. Voor de productie van groene waterstof komen geen broeikasgassen vrij. Volgens De Bree zal voor Electriq~Fuel op korte termijn een combinatie van blauwe en grijze waterstof worden gebruikt. Vanaf 2025 verwacht het bedrijf groene waterstof te kunnen gebruiken.

De keuze voor Nederland als introductiemarkt komt volgens Electriq~Global vanwege de ‘progressieve markt’, die op zoek is naar commerciële en voordelige duurzame energie. De stof zou een grotere afstand voor een lagere prijs bieden dan lithium-ion accu’s of samengeperste waterstof.

Het systeem werkt met een vloeistof die reageert met een katalysator om energie te produceren. Reststoffen worden opgevangen en in een Electriq~Recycling-installatie bijgevuld met waterstof om weer Electriq~Fuel te krijgen. Het Australisch-Israëlische bedrijf zegt een vergelijkingstest te hebben uitgevoerd met elektrische bussen. De elektrische bussen konden 250 kilometer rijden en hadden 300 minuten nodig om te herladen; de Electriq~Fuel-bussen konden 1100 kilometer rijden met een tanktijd van vijf minuten. Verdere informatie over bijvoorbeeld de gebruikte accu’s en bussen geeft het bedrijf niet.

Nog bewijzen

Volgens Thijs ten Brinck, oprichter van duurzaamheidssite WattisDuurzaam, moet de techniek zich nog bewijzen. ,,Electriq is in de eerste plaats een concurrent voor waterstoftanks op hoge druk, zoals die in de Toyota Mirai en Hyundai Nexo. Die oplossingen zijn al op de markt en hebben een beetje tractie. Electriq zal aannemelijk moeten maken dat deze optie beter is dan de bestaande oplossing voor waterstof. Pas daarna is te bepalen of Electriq zoals geclaimd een interessante concurrent voor accu’s en laadpalen is.”

Ten Brinck wijst verder naar vergelijkbare concepten als Hydrogenious en nanoFlowcell. Hydrogenious werkt net als het Electriq-systeem met vloeibarewaterstoftechnologie. De precieze samenstelling van nanoFlowcell is minder duidelijk, Ten Brinck schrijft dat deze gebruikmaakt van een zoutwateroplossing.