Nieuwe Citroën C4 volgt óók de Cactus op

De Citroën C4 is in Nederland nooit heel succesvol geweest, maar de eigenzinnige C4 Cactus wél. Vandaag onthulde Citroën een compleet nieuwe C4 die uiteindelijk beide modellen gaat opvolgen.

Twee jaar geleden verdween de C4 uit de showrooms. Zijn opvolger heeft de trekjes van een SUV, maar ook van klassieke Citroëns, aldus de fabrikant. Hij komt met benzine- en dieselmotoren maar voor het eerst ook volledig elektrisch. Hoewel zijn naam doet vermoeden dat de auto in het C-segment van de VW Golf valt, is niets minder waar. Zijn technische basis komt uit het B-segment, al is hij wel wat groter dan de meeste auto's in de klasse van de Polo.

Vergeleken met de huidige C4 Cactus is de nieuwe C4 zelfs 20 centimeter langer. Ook biedt hij ruim 20 liter meer bagageruimte. In het design valt de achterspoiler op, die als het ware de achterruit doormidden snijdt. De ‘Airbumps’, een soort van kussentjes op de flanken waarmee de Cactus beroemd werd, keren niet terug.

Comfort

Het strakke interieur bevat een 10 inch groot centraal beeldscherm. Het digitale instrumentarium is driedimensionaal en ziet er echt hightech uit, terwijl een head-up display tot de opties behoort. De klimaatregeling is deze keer niet in het touchscreen geïntegreerd, maar laat zich met gewone knoppen bedienen. En Citroën heeft uiteraard ook weer zijn paradepaardjes op het gebied van comfort in deze auto toegepast, zoals de Progressive Hydraulic Cushions, voor meer veercomfort, en de Advanced Comfort Seats voor meer zitcomfort.

De volledig elektrische ë-C4 heeft een aandrijflijn die bekend is uit de zustermodellen van Opel en Peugeot. De basis vormt een 136 pk sterke elektromotor en een 50 kWh groot accupakket. Daar zou je volgens Citroën 350 kilometer ver mee moeten komen. Bij een 100 kW-snellader laat het batterijenpakket zich in een half uur tot 80 procent opladen. Een 11 kW drie fase-lader is een optie. Eind dit jaar staat de nieuwe Citroën C4 in de Nederlandse showrooms.

Volledig scherm Citroën C4 © PSA

