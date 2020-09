Nieuwe Dacia Sandero nog meer gezinsauto: ruimer op de achterbank

De nieuwe Dacia Sandero, in zijn klasse een van de goedkoopste auto's van Nederland, biedt 4,2 centimeter meer beenruimte op de achterbank. Hij is daardoor meer dan ooit geschikt als gezinsauto. Het model is ook technisch ingrijpend gemoderniseerd.

De Sandero komt in januari als vanouds als gewone hatchback en als iets hoger op zijn wielen staande Sandero Stepway naar Nederland. De van dezelfde auto afgeleide Logan, een sedan en stationwagon, komt niet naar ons land. De stationwagon (Logan MCV) was jarenlang immens populair in Nederland, omdat hij voor een lage prijs heel veel ruimte bood. Dacia, de Roemeense dochter van Renault, heeft echter besloten om de Logan MCV niet meer in productie te nemen. Hij is blijkbaar in het modelprogramma verdrongen door de Duster, de SUV van Dacia. De sedan wordt nog wel gemaakt, maar in Nederland vragen maar heel weinig kopers naar zo'n model. Daarom gaat ook de sedan aan ons land voorbij.

Bagageruimte

Prijzen van de nieuwe generatie zijn nog niet bekend. De huidige generatie is vanaf €12.830 te koop. De nieuwe Sandero heeft dezelfde technische basis als de Renault Clio, Captur en Nissan Juke. De wielbasis is dan ook met 1,5 centimeter vergroot. Niet alleen is de beenruimte op de achterbank met 4,2 centimeter toegenomen, ook is de bagageruimte 8 liter gegroeid. Die heeft nu 328 liter inhoud. Bij de Stepway is de grondspeling met 4,1 centimeter verhoogd naar 17,4 centimeter.

Andere vernieuwingen die opvallen zijn de portiergrepen en de ontgrendeling van de achterklep is nu onzichtbaar weggewerkt. In het interieur prijkt onder meer een nieuw 8 inch groot scherm voor het infotainment, dat apart op het dashboard is geplaatst. Navigatie, Apple CarPlay en Android Auto behoren tot de mogelijkheden.

Zitpositie

Een belangrijke verbetering voor de zitpositie is dat de stuurkolom voortaan in lengte te verstellen is, terwijl je ook de hoogte van de bestuurdersstoel kan variëren. En er is nu ook een elektrische parkeerrem. Zes airbags zijn standaard. Opties zijn een automatisch noodremsysteem, dodehoekbewaking, parkeersensoren en een hulpje voor het wegtrekken op een steile helling. Voor het eerst is ook elektrisch schuif-/kanteldak verkrijgbaar.

In Nederland wordt de nieuwe Dacia in de basis geleverd met een driecilinder TCe-benzinemotor met 90 pk. Een CVT-automaat is optioneel. Ook beschikbaar is een TCe 100 Eco-G-motor: een 100 pk sterke 1.0 driecilinder die op benzine én lpg kan rijden. De gastank heeft geen invloed op de bagageruimte. Met deze motorversie heeft de Dacia een (gecombineerde) actieradius van 1.300 kilometer. Plannen voor plug-in hybrides of elektrische Dacia's zijn er (nog) niet.

Op Gaspedaal.nl vind je ruim 2.000 Dacia occasions

Volledig scherm De nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway komen in januari naar Nederland © Dacia

Volledig scherm De nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway komen in januari naar Nederland © Dacia

Volledig scherm De nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway komen in januari naar Nederland © Dacia

Volledig scherm De nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway komen in januari naar Nederland © Dacia

Volledig scherm De nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway komen in januari naar Nederland © Dacia

Volledig scherm De nieuwe Dacia Sandero en Sandero Stepway komen in januari naar Nederland © Dacia