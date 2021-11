Nieuwe generatie Kia Niro onthuld

Een van de meest verkochte auto's in Nederland, de Kia Niro, is ingrijpend vernieuwd. Er komt ook weer een volledig elektrische e-Niro, naast de hybride en plug-in hybride versies. De nieuwe Kia Niro is vanaf medio volgend jaar in Nederland te koop.

Het ontwerp van de nieuwe Kia Niro is beduidend anders dan dat van zijn voorganger. De Niro is net als bijvoorbeeld de EV6 volgens de Opposites United-filosofie getekend en dat staat tot op heden garant voor extravagant design.

De nieuwe Kia Niro oogt vanuit elke hoek veel brutaler. Aan de voorzijde valt de eigenwijs vormgegeven led-dagrijverlichting op. De onder de achterruit geplaatste achterlichten maken plaats voor hoog geplaatste, verticale units die direct naast de achterruit zitten. Daarnaast verhuist de kentekenplaat een verdieping omhoog, van de achterbumper naar de achterklep.

Geen conventioneel ogend dashboard meer

Ook het interieur is ingrijpend herzien. Het overzichtelijke maar vrij conventioneel ogende dashboard van de oude Niro is verruild voor een binnenste waarin twee visueel min of meer met elkaar versmolten displays de grootste visuele attractie vormen. Het achter het stuur geplaatste scherm fungeert als instrumentarium, het scherm ernaast behoort toe aan het infotainmentsysteem. Opvallend is de sfeerverlichting waarmee Kia de ruimte tussen het infotainmentscherm en de rechter uitstroomopening opvult.

De elektrische e-Niro had al een ronde selectieknop voor het kiezen van de rijrichting, voortaan hebben ook de Niro Hybrid en Niro Plug-in Hybrid een ronde keuzeknop voor de automaat.

Geen nieuw model zonder een passage over ‘duurzame’ en ‘milieuvriendelijke materialen’ en dus past ook Kia dit in enige mate toe in de Niro. Zo is de hemelbekleding gemaakt van gerecycled behang en is er voor de stoelen onder meer gebruikt gemaakt van tencel, een uit eucalyptusbladeren gewonnen stof.

Nog geen details bekend over de techniek

De nieuwe Kia Niro is net als zijn voorganger leverbaar als Hybrid, Plug-in Hybrid én elektrische e-Niro. Helaas is er nu nog niets te vertellen over de techniek. Kia rept namelijk met geen woord over de aandrijflijnen en houdt zelfs de afmetingen onder de pet. Wat techniek en efficiëntie betreft, doet de nieuwe Niro in ieder geval niet onder voor het huidige model.

De huidige elektrische e-Niro is er met 136 pk sterke elektromotor en een 39,2 kWh accu en komt in die vorm 289 kilometer ver. Daarnaast is er een 204 pk sterke topversie met 64 kWh accu en een actieradius van 455 kilometer. De Niro Hybrid en Plug-in Hybrid hebben een 105 pk sterke 1.6 GDI benzinemotor die in de Hybrid aan een 44 pk sterke elektromotor is geknoopt. In de PHEV krijgt de krachtbron ondersteuning van een unit van 61 pk. Het systeemvermogen van beide hybride Niro’s bedraagt 141 pk en 265 Nm. De plug-in hybride Niro haalt tot 49 kilometer uit zijn 8,9 kWh accupakket.

Of de nieuwe elektrische e-Niro een veel groter rijbereik krijgt dan het huidige type, valt overigens nog te bezien. De EV6 met de grootste actieradius, de 229 pk sterke achterwielaangedreven variant met de 77,4 kWh accu, heeft namelijk een rijbereik van 528 kilometer: niet veel meer dan de 455 kilometer van de meest capabele e-Niro. Op het gebied van laadsnelheid valt er nog wel wat te winnen; de e-Niro kan namelijk maximaal met 77 kW snelladen.

Kia meldt dat het op de plug-in hybride Niro de Greenzone Drive Mode introduceert, die de auto op basis van onder meer navigatiegegevens automatisch in EV-stand schakelt om te voldoen aan milieuzones. Een vergelijkbaar systeem heeft BMW al enige tijd operationeel. Ook kun je als bestuurder zelf bepaalde ‘groene zones’ aangeven waarin de Niro PHEV automatisch overschakelt naar elektrokracht als dat mogelijk is.

Alle informatie over de huidige generatie van de Kia Niro vind je in de database van Autoweek.

