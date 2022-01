Nieuwe Kia Niro: ruimer, veiliger en gebruiksvriendelijker

De nieuwe generatie van de Kia Niro, die het vorig jaar nog schopte tot meest verkochte auto in Nederland, arriveert in mei bij de dealers. Hij staat op een nieuw platform dat moet leiden tot meer ruimte voor de inzittenden en hun bagage.

Er komen drie aandrijflijnen beschikbaar: een stekker-loze hybride (HEV), een plug-in hybride (PHEV) en een volledig elektrische versie (EV). Vooral het interieur is deze keer flink opgewaardeerd en bevat onder meer sfeerverlichting met keuze uit 74 kleurcombinaties. Onder het 10,25-inch grote, centrale beeldscherm bevindt zich een apart display voor het infotainment en de klimaatregeling. Daarmee lijkt bedieningsgemak gegarandeerd. Ook is er een 10-inch head-up display dat allerlei informatie op de voorruit projecteert.

Volledig scherm Kia Niro © Kia

De nieuwe Niro is 6,5 cm langer, 1,0 cm breder en 2,0 cm hoger dan de vorige generatie. De bijrijdersstoel kan met een druk op de knop worden omgetoverd in een comfortabele ligstoel. Beide voorstoelen zijn voorzien van kledinghangers aan de achterzijde, USB C-aansluitingen en opbergvakken.

Door de 12V-accu van de Niro naast de hoogspanningsaccu onder de achterbank te plaatsen, heeft de kofferbak van de HEV een flinke inhoud van 451 liter en dat 15 liter meer dan voorheen.

Het interieur bevat een aantal gerecyclede materialen. Zo is de hemelbekleding gemaakt van gerecycled behang, de stoelen zijn gemaakt van onder meer Bio PU met Tencel van eucalyptusbladeren en er is zogenaamde BTX-vrije verf gebruikt op de deurpanelen.

Indrukwekkend aantal veiligheidssystemen

De nieuwe wielophanging en stuurinrichting moeten tot meer comfort leiden. Voor is een MacPherson-ophanging toegepast en achter een vierlink-ophanging. Extra isolatie moet het interieur stiller maken.

Het aantal veiligheidssystemen is indrukwekkend. Als de richtingaanwijzer van de nieuwe Niro wordt geactiveerd, waarschuwt het systeem de bestuurder als er botsingsgevaar is met een tegenligger. Als het risico toeneemt, en de bestuurder niet ingrijpt, remt het systeem automatisch de auto af om een ​​aanrijding te voorkomen.

Intelligent Speed ​​Limit Assist (ISLA) geeft, met behulp van informatie van de camera vóór en het navigatiesysteem, een waarschuwing en past de snelheid aan als de bestuurder de snelheidslimiet overschrijdt. Dit systeem wordt overigens per 1 juli verplicht voor alle nieuw ontwikkelde auto's.

Eenmaal geparkeerd, waarschuwt Safe Exit Assist (SEA) wanneer een voertuig van achteren nadert bij het uitstappen, waarbij het elektronische kinderslot wordt geactiveerd om te voorkomen dat passagiers op de achterbank het achterportier openen.

Remote Smart Parking Assist (RSPA) is een functie waarmee de Niro zichzelf autonoom kan parkeren, ongeacht of de bestuurder in de auto zit of niet. Het stelt bestuurders in staat om hun auto op afstand uit een parkeerplaats te halen via de afstandsbediening.

Met de bijbehorende smartphone-app kunnen automobilisten op afstand verbinding maken met hun Niro. Zij kunnen agenda’s synchroniseren, reizen plannen met online navigatie en toegang krijgen tot belangrijke autofuncties, waaronder live verkeerswaarschuwingen en real-time weersvoorspellingen.

De End Destination Guidance-functie helpt, met behulp van Google Maps en augmented reality (AR)-technologie, om te voet naar de eindbestemming te navigeren zodra de Niro is geparkeerd. Valet Mode, tot slot, stelt de eigenaar in staat om zijn auto op afstand te volgen wanneer deze uit handen is gegeven aan iemand anders.

