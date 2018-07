Nieuwe Kia Sportage: stijfbenig, maar groot laadvermogen en dieselhybride

De huidige generatie van de Kia Sportage verscheen in de lente van 2016 op de markt. Toch ging de populaire SUV nu al onder het mes. Een ingrijpende metamorfose werd door de cosmetisch specialist echter niet noodzakelijk geacht: slechts voor de bumpers, de grille en de achterluchtunits van de Sportage werd het retoucheer-gereedschap ter hand genomen. De sportief uitgevoerde GT-Line krijgt bovendien nieuwe koplampunits, waarin de dagrijverlichting aan beide zijden uit vier losse, in een vierkant geplaatste led-pitten bestaat. Heel even denk je een Porsche Macan te zien, wanneer de vernieuwde Sportage in je binnenspiegel opdoemt.

Gemoderniseerde infotainment

Natuurlijk kon een upgrade voor het interieur niet uitblijven, maar ook hier bleven de verbeteringen kleinschalig. Er is een gemoderniseerd infotainmentsysteem, waarvan het scherm in het dashboard is geïntegreerd. De ventilatieroosters hebben een iets andere vorm, het stuur is nieuw en de instrumenten laten andere graphics zien. De veiligheidsuitrusting van de Sportage was al niet karig: zaken als verkeersbordherkenning, een grootlichtassistent en een systeem dat waarschuwt wanneer je buiten de lijnen rijdt, maken opnieuw deel uit van de standaarduitrusting. Kia heeft hieraan toegevoegd vermoeidheidsherkenning en adaptieve cruisecontrol met noodremfunctie. Ook voetgangersherkenning en een 360-gradencamera zijn nieuw.

Mild hybrid-tec hnologie

Het grootste nieuws ligt onder de motorkap: Kia biedt voor de Sportage een nieuw ontwikkelde tweeliter ‘mild hybrid’-turbodiesel aan. Deze geheel uit lichtmetaal vervaardigde en dus veel lichtere motor is gekoppeld aan een 48-volts startgenerator, die bij het afremmen teruggewonnen energie opslaat in een afzonderlijke accu. Deze stroom wordt gebruikt ter ondersteuning van de dieselmotor, zodat deze wat gemakkelijker aan zijn vermogen en koppel komt. Het vermogen ligt op 185 pk en het maximum koppel op 400 newtonmeter.

Dankzij het mild hybrid-systeem wordt de CO2-uitstoot met vier procent gereduceerd, zo zegt Kia. Hoe de verbruiks- en emissiecijfers er volgens de nieuwe WLTP-normering uit gaan zien, is op dit moment echter nog de vraag. De opgegeven CO2-uitstoot van 138 gram per kilometer is een voorlopige schatting, via een ingewikkelde formule berekend aan de hand van de EU-laboratoriumtest. Zodoende kan Kia ook nog geen definitieve prijzen communiceren voor de vernieuwde Sportage, want die zijn mede afhankelijk van de CO2-uitstoot volgens de nieuwe WLTP-meting.

Sneller dan het lijkt

Wij reden de ‘mild hybrid’-Sportage met een zeventraps automaat met dubbele koppeling, die zijn werk in alle rust verricht. Met 185 pk en 400 newtonmeter komt de auto vlot op gang, maar spectaculair is het niet. Dat wil zeggen: door de gelijkmatige koppelopbouw is van een explosief snelheidsgevoel geen sprake. Hoe stevig de Sportage er de sokken in heeft zitten, zie je pas als je de wijzer van de snelheidsmeter in de gaten houdt. Die gaat veel rapper over de tellerschaal dan je gevoel je ingeeft. Met een gedempt genagel verricht de dieselmotor onverstoorbaar zijn werk, daarbij onopvallend geassisteerd door de elektrische boost van 48 volts mild hybrid-techniek.

Ongewijzigd onderstel

Naast de uiterlijke wijzigingen en de komst van de 2.0 CRDi EcoDynamics+ met mild hybrid-technologie profiteert de Sportage ook van de komst van een nieuwe 1.6 CRDi-turbodiesel. Deze vervangt de aloude 1.7-motor en levert 136 pk. Op termijn komt er ook een mild hybrid-versie van de 1.6 CRDi. De 1.6 T-GDI benzinemotor is onveranderd.

Dat geldt ook voor het onderstel van de Sportage. Aan de wielophanging, de remmen en de besturing is niets veranderd. Maar dat was ook niet nodig. De afstemming van het geheel heeft een comfortabele inslag, met een soepele vering, een duidelijke besturing en gemakkelijk te doseren remmen. Enige dissonant is de soms wat bruuske stevigheid van de schokdempers. Aanslagen op de wielen worden soms ongefilterd doorgegeven.

Groot laadvermogen

Deze 'stijfbenigheid' brengt wel een groot laadvermogen met zich mee. Voordat het maximum laadvermogen wordt bereikt, kunnen vijf volwassen inzittenden óók nog hun bagage inladen. Dat de Sportage zijn inzittenden verwent met een riante binnenruimte en een uitgebreide uitrusting, is voor veel kopers uiteindelijk van grotere betekenis dan de fijngevoeligheid van het onderstel.

Uiterlijk was de Sportage nog helemaal up-to-date, grote veranderingen waren daarom niet nodig. De upgrade van het multimediasysteem, de veiligheidsuitrusting en de motoren zorgt ervoor dat de Sportage niet verouderd raakt. Mild hybrid-technologie geeft de nieuwe tweeliter turbodiesel een elektrische boost en dringt het verbruik en de uitstoot zodoende iets terug. De Sportage kan er voorlopig weer even tegenaan.

EINDCIJFER 7,2

Dankzij de relatief zuinige en schone dieselhybride-motor is deze Kia sneller dan hij lijkt. De auto heeft een plezierige wegligging en nu ook een moderner innerlijk.

PLUS

Veel laadvermogen

Lage CO2-uitstoot

Riante binnenruimte

Veel trekkracht

Prettig rijgedrag

MIN

Schokdempers weinig verfijnd