Nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is een ruime hybride caravantrekker

Dat de Eclipse Cross te koop is in Nederland, mag een klein wonder heten. Even leek het er namelijk op dat Mitsubishi compleet uit Europa zou verdwijnen, maar zover kwam het gelukkig niet. In een aantal Europese landen waar het merk succesvol is, blijven de showrooms gevuld. Nou ja, gevuld: het gamma is wel wat uitgedund, want de Outlander PHEV gaat met pensioen en de ASX was al verdwenen. Op dit moment bestaat het aanbod dus uit de Space Star en nieuwe Eclipse Cross PHEV, maar er komen volgens Mitsubishi zelfs nog twee nieuwe modellen aan.

Bij de Eclipse Cross gaat het niet om een facelift en niet om een compleet nieuwe generatie, zoals je misschien zult denken. Zowel aan de buitenkant als vanbinnen is hij haast onherkenbaar veranderd. Maar de belangrijkste wijziging is de verandering van een pure benzineversie in van een plug-in hybride variant, met techniek die bijna rechtstreeks afkomstig is van zijn grote broer, de Outlander.

Volledig scherm Mitsubishi Eclipse Cross © Mitsubishi

Dat Mitsubishi door wil met de Eclipse Cross is niet verrassend, want sinds de lancering in 2017 heeft Mitsubishi er in Europa meer dan 67.000 stuks van verkocht. In Nederland was het geen enorme hardloper, maar dat kwam vooral doordat zijn voorganger was voorzien van een dorstige benzinemotor. Dat leidde tot een hoge BPM en dus tot stevige prijzen. Die fout is dus hersteld en tezamen met de bijna agressief ogende voorkant, geprononceerde wielkasten en schuine achterkant van de Eclipse Cross lijkt de weg nu ook in Nederland vrij om uit te groeien tot een succesnummer.

Het interieur ziet er prima uit, al zien we nog een paar knoppen die ook al in de Galant uit 1980 zaten. Het opvallendste verschil zit in het beeldscherm. Dat meet 8 inch en lijkt vrij te staan. Verder is het kwalitatief gezien en qua materiaalgebruik dit ik orde en ook is er voldoende hoofd- en beenruimte. Althans, als je niet het panoramadak aankruist in de optielijst, want dan wordt het achterin krap qua hoofdruimte.

Volledig scherm Mitsubishi Eclipse Cross © Mitsubishi

De grootste verschillen ten opzichte van de vorige Eclipse Cross is dat het model met 471 liter een grotere bagageruimte heeft. Ook is de nieuwkomer 14 centimeter langer dan voorheen. De in twee delen te openen achterruit werd achterwege gelaten in het nieuwe model, want deze belemmerde het zicht naar achteren. De Eclipse Cross heeft adaptieve cruise-control en kan verkeersborden lezen, maar actief ondersteunen bij het remmen, gas geven en sturen zit er niet in.

De Eclipse Cross PHEV maakt gebruik van dezelfde aandrijftechniek als de huidige Outlander PHEV. De basis wordt gevormd door de elektromotoren. De 98 pk sterke 2,4-liter benzinemotor wordt vooral ingezet als generator die de elektromotoren van stroom voorziet. Die draait daardoor altijd op een optimaal toerental en dat scheelt in het verbruik. Zelfs wanneer de batterij bijna leeg is, zet Mitsubishi de benzinemotor niet in om de wielen rechtstreeks aan te drijven, maar om energie op te wekken voor de elektromotoren. Een versnellingsbak is hierdoor overbodig, wat scheelt in prijs en gewicht. Alleen in uitzonderlijke situaties drijft de benzinemotor de wielen rechtstreeks aan.

Volledig scherm Mitsubishi Eclipse Cross © Mitsubishi

De elektromotoren zitten op de voor- en achteras. Deze zijn respectievelijk 82 pk (60 kW) en 95 pk (70 kW) sterk. Het systeemvermogen komt samen met de benzinemotor uit op 188 pk (138 kW). Voor dit vermogen vallen de prestaties dan weer een beetje tegen. De topsnelheid bedraagt 162 km/u en de acceleratie van 0-100 km/u komt uit op 10,9 seconden. In theorie kom je met een volle tank en volle acculading 600 kilometer ver.

Puur elektrisch rijden kan uiteraard ook, in theorie over een afstand van 45 kilometer met een topsnelheid van maximaal 135 km/u. Ook handig: de auto kan 1.500 kilogram geremd trekgewicht aan, handig voor eigenaren van een caravan. De stroom is afkomstig uit een 13,8 kWh lithium-ion batterij. Binnen vier tot vijf uur is deze opgeladen via een AC-laadpunt. Bij een DC-snellader zijn de accu’s binnen 25 minuten tot 80 procent opgeladen.

De Mitsubishi is voorzien van een standaard stekker die wordt gebruikt bij thuisladers en publieke laadpunten, maar er is ook een stekker waarmee de Eclipse Cross elektriciteit kan terugleveren aan het net. ‘Bi-directioneel laden’ heet dat officieel. Ooit kunnen elektrische auto’s hiermee dienen als opslagmiddel voor bijvoorbeeld groene stroom en op die manier energiepieken van het stroomnet opvangen. Ook kun je elektrische apparaten aansluiten op de auto op plekken waar geen stroom is.

Volledig scherm Mitsubishi Eclipse Cross © Mitsubishi

Uiteraard remt de auto ook regeneratief. Dat wil zeggen dat remenergie wordt teruggewonnen en opgeslagen in de accu’s. De mate van ‘op de generator remmen’ kun je zelf instellen met flippers achter het stuur. Het grappige is dat de auto ondanks alle elektronica aanvoelt als een ‘gewone’ auto. Hooguit het feit dat de motor altijd relatief lage toerentallen aanhoudt kan als onnatuurlijk worden ervaren. Ook voelt de besturing niet erg levendig aan en absorbeert het onderstel oneffenheden soms iets te goed, waardoor je niet echt een idee hebt wat er onder je gebeurt.

Liefhebbers van ruimte, comfort, hoog zitten en zuinig rijden zijn daarentegen zeer goed af met deze Eclipse Cross. Zij hoeven ook niet bang te zijn dat Mitsubishi volgend jaar alsnog afscheid neemt van Europa, want zelfs als dat zo is, blijft het Japanse merk de garantie handhaven en onderdelen aan zijn dealernetwerk leveren. De Mitsubishi Eclipse Cross PHEV staat al bij de dealer, de prijslijst begint bij 37.995 euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.