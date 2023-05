Nieuwe Porsche Cayenne is zo sportief dat het niet leuk meer is

AutotestPorsche is het aan zijn stand verplicht om ook van het nieuwste model weer de sportiefste SUV ter wereld te maken. Dat is leuk als er een bocht opduikt, maar in de 90 procent van de gevallen dat er geen bocht opduikt, pluk je daarvan de wrange vruchten.

De Cayenne is hét succesnummer van Porsche. Jaarlijks verlaten zo'n 100.000 exemplaren van deze SUV de fabriekspoorten. Tegen een gemiddelde prijs van zo'n 100.000 euro. Dat is in totaal 10 miljard euro omzet voor Porsche alleen al van dit model. Het is dus begrijpelijk dat Porsche zijn succesvolle model met verbrandingsmotor zo lang mogelijk in stand wil houden. En dus is er een facelift gekomen van de derde generatie, die echter zo ingrijpend is dat andere fabrikanten zouden spreken van een compleet nieuwe auto.

Volgende Cayenne is puur elektrisch

Dat is niet voor niets. De huidige generatie gaat alweer sinds 2017 mee en de volgende generatie - puur elektrisch - pas over een jaar of drie op de rol staat, werd niet volstaan met een oppervlakkige kop- en kont-correctie. Zes jaar tussen lancering en facelift is lang. Waarom nam Porsche zoveel tijd? Ten eerste omdat het niet nodig was. In 2022 was met bijna 96.000 exemplaren elke derde nieuwe Porsche een Cayenne. En ten tweede omdat dit model het dus langer moet volhouden dan de gebruikelijke acht jaar omdat er in 2026 wordt doorgeschakeld naar een elektrische Cayenne. Het huidige model blijft dan nog wel een tijd meelopen omdat niet iedereen een elektrische auto wil.

Volledig scherm Porsche Cayenne © Porsche

Als SUV of als SUV-coupé oogt de auto breder door de nieuwe voorkant met de enorme luchtinlaten, maar ook door de nieuw ontworpen ‘powerdomes’ op de motorkap en de nog meer geprononceerde spatborden. Aan de achterkant is de kenteken naar beneden verplaatst. De achterlichten zijn opnieuw ontworpen en zijn nu driedimensionaal. Hierdoor lijkt de SUV breder.

Als je achter het stuur kruipt, denk je in eerste instantie dat je in de Taycan zit. Voor het eerst is het instrumentenpaneel in de Cayenne volledig digitaal. Zelfs de toerenteller. Hoewel de startknop nog steeds links van de stuurkolom zit, is het geen gestileerde sleutel meer, maar een knop. De versnellingspook zit nu achter het stuur. Hij ziet er hetzelfde uit als een scheerapparaat van Braun. Ook fijn: het gekoelde smartphonevak voor inductieladen: nooit meer wordt het opladen afgebroken omdat de telefoon te heet is.

Rijmodusdraaiknop op het stuur

Door het digitale dashboard zijn veel knoppen nu verhuisd naar het infotainmentsysteem, maar de bediening van de airco zit nu op de plek van de automaathendel. De rijmodusdraaiknop zit nu standaard op het stuur en ook voor het volume van de muziek is er nog een fysieke knop aanwezig. Afgekeken van Ferrari en de duurdere elektrische voertuigen van Mercedes is het als optie leverbare passagiersscherm. Qua navigatie en infotainment kan hij hetzelfde als zijn grotere tegenhanger in het midden, maar hij geeft ook rijgegevens weer zoals de snelheid, rijmodus of G-krachten. Klassieke televisie kijken is niet mogelijk, maar je kunt wel je favoriete serie streamen als bijrijder. Een speciale laag zorgt ervoor dat alleen de passagier deze kan zien en de bestuurder niet wordt afgeleid.

Er zijn twee soorten onderstellen: stalen veren of luchtvering. De eerste heeft nieuwe schokdempers die anders kunnen reageren bij het comprimeren en terugveren. Je voelt het echt, want de tweetonner wiebelt nauwelijks en blijft ook in krappe bochten in evenwicht. Keerzijde is wel dat de zogeheten rechtuit-stabiliteit daarvoor deels wordt geslachtofferd. Op een biljartlaken-gladde weg gaat het prima, maar zodra er maar iets van spoorvorming in het wegdek zit, ben je continu aan het bijsturen. Geen probleem op korte ritjes, maar onderweg naar Zuid-Frankrijk gaat het ongetwijfeld behoorlijk irriteren.

Sportiviteit wreekt zich

De luchtvering is iets soepeler, maar ook hier wreekt de sportiviteit zich. Zelfs in de meest comfortabele stand is ook dit onderstel ‘zoekerig’ en nerveus. Dat onze testauto's waren uitgerust met de grootste wielen heeft vast niet geholpen, maar Porsche moet uitkijken dat het met dit model geen klanten wegjaagt door sportiviteit ten koste van de rest te willen laten prevaleren. Het voordeel is wel dat de vijf meter lange en tot 2500 kilo wegende SUV veel kleiner en beter hanteerbaar aanvoelt dan sommige andere SUV's, waar je soms het gevoel hebt dat je in een koets zit.

De Cayenne is leverbaar als SUV en als SUV-coupé. De inhoud van de kofferbak hangt af van de gekozen carrosserievorm en of een accupakket onder de bodem zit. De laadruimte varieert van 'slechts’ 434 liter voor de PHEV Coupé tot 772 liter in de conventionele SUV. De plug-in hybride kreeg een sterker accupakket met een van 17,9 naar 25,9 kWh gestegen capaciteit. Daardoor is de WLTP-actieradius toegenomen van 42 tot maximaal 90 kilometer puur elektrisch rijden. De prestaties van de 3.0 V6-motor zijn juist wat teruggedrongen omwille van het verbruik en de uitstoot. Toch sprint de auto van 0-100 km/u in 4,7 seconden. De topsnelheid ligt op 254 km/h.

90 kilometer puur elektrisch voor Hybrid

De plug-in Hybrid doet het prima, zowel in de puur elektrische stand als in combinatie met de V6. Zolang er energie in de accu zit schiet de 470 pk sterke hybride vooruit wanneer het gaspedaal wordt ingedrukt. Met de 60 elektrische kilometers die de Cayenne Hybrid realistisch gezien haalt, kan het merendeel van de forenzen op zijn werk komen. Dit model wordt in Nederland ongetwijfeld de meest verkochte. Het instapmodel is opnieuw de 3.0 V6, die nu 353 pk sterk is in plaats van 340 pk, maar die is in Nederland duurder dan de hybride versie. Bij de Cayenne S is de V6 vervangen door een nieuwe 4.0 V8-motor die 474 pk sterk is (was 440 pk). De prijslijst van de nieuwe Cayenne begint bij 110.000 euro voor de Cayenne e-Hybrid.