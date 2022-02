Nieuwe Renault Mégane is elektrisch én een lichtgewicht: dat voel je tijdens het rijden

Vreemd eigenlijk dat Renault nu pas met een volledig elektrische middenklasser komt. Renault en Nissan werken al jaren nauw samen, delen ook veel techniek, en Nissan ziet zichzelf als dé pionier in het elektrisch rijden. Bovendien bracht ook Renault al enkele elektrische modellen op de markt, zoals de stadsauto Zoe. Het was dus logisch geweest als Renault een auto had geïntroduceerd met de techniek van de Nissan Leaf.



Maar nu is er de nieuwe Mégane E-Tech. Die deelt zijn technische basis met de al even nieuwe Nissan Ariya, die gezien kan worden als de elektrische variant van de Nissan Qashqai. Sterker nog, het toegepaste CMF-EV-platform gaat komende jaren als basis dienen voor tal van nieuwe, elektrische modellen, waaronder ook sportieve auto’s onder de naam Alpine. Het Renault Sport-label, zoals we dat kennen van de Clio RS en de Mégane RS, verdwijnt langzaam uit het programma en vindt vervanging in deze roemrijke naam. Zoals ook het voormalige Renault F1 Team inmiddels al één seizoen onder de naam Alpine door het leven gaat.



Ook op basis van de nieuwe Mégane E-Tech volgt later zo’n sportieve, elektrische Alpine. Maar de ontwikkelaars van Renault stellen dat in deze E-Tech al een flinke dosis sportiviteit is gestopt. Zo kun je als bestuurder het karakter van de auto van eco naar comfort of sport schakelen. Maar dat kan bij meer auto’s en echt sportief wordt de ‘gewone’ E-Tech hiermee niet.

Volledig scherm Renault Mégane E-Tech. © Renault

Voor een elektrische auto blijkt de Mégane bijzonder licht van gewicht

Hoeft ook niet, want dit blijft natuurlijk vooral een gezins- en zakenauto. Hij voelt verrassend degelijk en solide aan en rijdt voldoende comfortabel. Opvallend is het relatief lage gewicht. Waar een Volkswagen ID.3 richting de 1800 kilo rijklaar gewicht gaat, blijft de basisversie van de Mégane E-Tech op iets meer dan 1500 kilo steken. Dat is dan de versie met 40 kWh accupakket. Die accu alleen al weegt 400 kilo. Ga je voor het 60 kWh pakket dan stijgt het totaalgewicht van de auto tot ruim 1600 kilo.



Met de afdoende, comfortabele afstemming van het onderstel voelt de E-Tech absoluut niet zwaarlijvig aan. Verder is elke elektrische Mégane voorzien van variabele overbrenging van de besturing: rijd je op lage snelheid, dan volstaat het om relatief gering aan het stuur te draaien om een flinke wieluitslag te krijgen. Op hoge snelheid is dat juist andersom. Dit systeem maskeert de zwaarlijvigheid die je toch vaak bij elektrische auto’s ervaart.

Op rotondes voelt de besturing minder prettig aan. Je voelt dan de overbrenging veranderen op het moment dat de rijsnelheid toe- of afneemt. Fijn is weer wel de mogelijkheid om de regeneratie-stand van de aandrijflijn te variëren. De instelling daarvan zit gelukkig niet verstopt in een ingewikkeld digitaal menu. Je kunt de standen kiezen met flippertjes achter het stuur.

De Mégane E-Tech is rondom uitgerust met geventileerde schijfremmen. Dat valt op omdat de remmen van een elektrische auto veel minder in gebruik zijn dan die van een conventionele auto. Sommige EV’s, zoals de Volkswagen ID.3, zijn daarom uitgerust met goedkopere trommelremmen in de achterwielen.

Na een uur opladen kan je weer 160 kilometer verder

Renault hanteert ook een eigenwijze filosofie met betrekking tot het laadsysteem in zijn elektrische auto’s. Net als de Zoe is ook deze Mégane E-Tech standaard voorzien van een 22 kWh laadsysteem voor AC-laadpunten. Dat betekent dat je aan dit relatief voordelig geprijsde laadpunt, dat vaak thuis, op het werk of op openbare parkeerplaatsen staat, 160 kilometer actieradius kunt laden in een uurtje tijd.



De basisversie van de Mégane laadt aan een snellader (DC-lader) op maximaal 85 kW. De variant met de 60 kWh accu haalt 130 kW. Dat zijn redelijk marktconforme waardes. Op de elektrische Mégane zit standaard geen warmtepomp. Toch is het verstandig om deze 1000 euro kostende optie aan te vinken. Je kunt hiermee de accu altijd op de juiste bedrijfstemperatuur krijgen. Dat is niet alleen in het voordeel van de levensduur van de accu, maar ook in het voordeel van de actieradius. Een batterijpakket presteert op de juiste temperatuur beter dan een te koude of te warme accu.

Het navigatiesysteem kan de Renault met zijn inzittenden via de snelste route van snellader naar snellader sturen. De auto ‘weet’ dan wanneer de snellader in de buurt is en zal bijtijds de accu voorverwarmen of koelen, om zo de laadtijd zo efficiënt mogelijk te maken.

Volledig scherm Google Maps: standaard in deze Renault. © Renault

Prettig in het gebruik is het Google-infotainment, inclusief Google Maps

Gelukkig heeft Renault gekozen voor een aantal fysieke knoppen op het dashboard, en niet louter digitale aansturing van de vitale zaken. Prettig in het gebruik is het Google-infotainment, inclusief Google Maps. Je kunt veel functies met je stem bedienen en dat gaat veel verder dan het instellen van het navigatiesysteem. Ook de verwarming in de auto luistert naar opdrachten van de bestuurder.



Als je een Google-account hebt en thuis zaken als je verlichting of bijvoorbeeld het alarm via Google bedient, dan kun je dit naar wens ook vanuit je Renault aansturen. Net voordat je thuiskomt de verlichting aanzetten: dat kan in de Mégane E-Tech. Een grappige vondst is ook de digitale binnenspiegel. Die krijgt zijn informatie via een camera in de achterklep en is vooral handig als het zicht door het achterraam geblokkeerd is.

De Renault blijkt in zijn bediening sowieso gebruiksvriendelijker dan een VW ID.3. Bovendien lijkt hij stiller op hoge snelheid. Hij blinkt echter niet uit in bewegingsruimte op de achterbank. Met 1,86 meter lengte zit je achterin met opgetrokken knieën en de hoofdruimte is evenmin imponerend. Voorin, onder de motorklep, vind je geen extra bergruimte, zoals sommige EV’s die wel bieden. Maar aan bagageruimte geen gebrek; de E-Tech biedt 440 liter inhoud.

De Mégane E-Tech arriveert komend voorjaar bij de Nederlandse dealers, voor relatief schappelijke prijzen. De Mégane E-Tech EV40 met 40 kWh accu en 130 pk sterke elektromotor kost 35.390 euro. Interessanter, want niet eens zo veel duurder is de 60 kWh variant in combinatie met de 218 pk sterke aandrijflijn. Die kost 39.990 euro. Het rijbereik van de nieuwe Mégane E-Tech varieert van 300 kilometer in de basisversie tot 470 kilometer bij de versie met het zware accupakket.

Volledig scherm Renault Mégane E-Tech. © Renault

Volledig scherm Renault Mégane E-Tech. © Renault

Volledig scherm Renault Mégane E-Tech. © Renault

Volledig scherm Renault Mégane E-Tech. © Renault

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.