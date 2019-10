Nieuwe, reusachtige autofabrikant in de maak: Peugeot, Citroën en Opel (PSA) zoeken toenadering tot Fiat en Chrysler (FCA)

Er zou een voorstel op tafel liggen voor een deal die volledig in aandelen wordt afgehandeld. PSA-topman Carlos Tavares zou CEO worden van de nieuwe onderneming. FCA-baas John Elkann zou voorzitter worden. Er zouden echter verschillende opties op tafel liggen. De nieuwe autofabrikant die door de fusie ontstaat wordt groter dan het Amerikaanse General Motors, dat in de vorige eeuw nog te boek stond als 's werelds grootste autofabrikant (in verkoopaantallen).

In juni werd nog door FCA onderhandeld over een mogelijke krachtenbundeling met Renault, maar dat fusieplan sneuvelde. Renault slaagde er niet steun te krijgen van zijn Japanse alliantiepartners Nissan en Mitsubishi. Ook de Franse overheid lag dwars.

De afgelopen jaren is Fiat Chrysler vrijwel voortdurend op zoek geweest naar mogelijkheden om de investeringsruimte te vergroten. Het Amerikaanse Ford en General Motors kregen ook al eens te maken met avances van Fiat Chrysler, maar zij gingen niet op fusievoorstellen in.