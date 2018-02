Nieuwe terugroepacties bij Porsche, Mercedes en Volkswagen in aantocht

De Mini-rijder krijgt een butler

16 februari Het automerk Mini gaat volledig digitaal met een groot aantal nieuwe diensten via internet. Het opvallendst is de personal assistent, die 24 uur per dag telefonisch bereikbaar is om Mini-rijders te helpen en begeleiden tijdens de reis. Nieuw zijn ook elektronische labels die voorkomen dat tassen of koffers kwijt raken.