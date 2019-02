Nieuwe Toyota Corolla biedt meer keuze in hybride

Rij-impressieDe Nederlandse autokoper is dol op de hybride modellen van Toyota. Met de opvolger van de Auris speelt het merk daar handig op in: bij de nieuwe Toyota Corolla zijn de hybride-fans niet langer op slechts één vermogensversie aangewezen. Ze kunnen kiezen voor 122 of 180 pk.

Van alle Toyota’s die in 2018 in ons land werden verkocht, had ongeveer 60 procent een hybride aandrijflijn. Van de Toyota Auris-kopers koos zelfs meer dan driekwart voor de Hybrid-variant. Alle reden voor Toyota om bij de opvolger van de Auris nog steviger in te zetten op de hybridetechniek. Daarnaast grijpt de Japanse fabrikant terug op de aloude modelnaam die 13 jaar geleden in Europa het veld ruimde. Foutje, lijkt Toyota zich nu te beseffen. De fabrikant kiest ervoor wereldwijd een en dezelfde auto op de markt te brengen. En daar is alle reden voor: de Corolla is al decennia langs 's werelds meest verkochte personenauto.

Bovendien: uit recent marketingonderzoek blijkt dat de modelnaam Corolla door veel mensen wordt geassocieerd met typische Toyota-merkwaarden als kwaliteit en betrouwbaarheid. Bij het nieuwe model wil Toyota daar rijplezier en een spannende vormgeving aan toevoegen. Om met dat laatste te beginnen: de Corolla ziet er in alle drie zijn gedaanten scherp en gelikt uit. De hatchback oogt het vlotst, maar ook de stationwagonvariant, Touring Sports genaamd, maakt een dynamische indruk. Wie de voorkeur geeft aan een compacte sedan, kan ook bij de Corolla terecht. Hoewel, compact – met een lengte van 4,63 meter komt de vierdeurs Corolla aardig in de buurt van Toyota’s middenklasser van weleer, de Avensis.

Hoofdruimte

Eind vorig jaar reden we al met de pre-productieversie van de Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid. Nu de auto definitief klaar is, kiezen we weliswaar opnieuw voor de stationwagon, maar dan voor de 1.8 Hybrid met 122 pk. De verwachting is dat de meeste Nederlandse Corolla-kopers voor deze configuratie zullen gaan. Bij de eerste kennismaking met de Corolla uitten we stevige kritiek op de hoofdruimte. Met nam achterin was deze nogal beperkt door de aanwezigheid van het glazen panoramadak. De TS Hybrid die we nu rijden, mist dat dak als kiespijn. De hoofdruimte is nu duidelijk beter voor elkaar, maar riant is het nog altijd niet. Het is de tol die je betaalt voor de met 2,5 centimeter verlaagde carrosserie en de aflopende daklijn.

Door de lange wielbasis van 2,70 meter hebben we geen problemen met de beenruimte achterin. Wie niet langer is dan zo’n 1,85 meter, kan zijn knieschijven gewoon houden. Maar dat is niet het enige goede nieuws over de achterbank; doordat de zitting aangenaam lang is, worden de bovenbenen goed ondersteund. Minder positief zijn we over het instapgemak. Hierbij gooit – wederom – het schuin aflopende dak roet in het eten, en de krappe openingshoek van het achterportier helpt ook al niet mee.

Over de bagageruimte niets dan goeds. Bij de luxe versies kun je de grote achterklep met een schopbeweging onder de bumper openen, waarna je toegang krijgt tot een gretig gapend gat met een inhoud van 598 liter. Dat is nog iets meer dan bij de Hybrid 2.0 (waar de startaccu 17 liter kofferruimte wegsnoept). Overigens blijft er bij de Hatchback 2.0 Hybrid van de 361 liter bagageruimte zelfs maar 313 liter over.

Het rolgordijn van de Touring Sports laat zich met één simpele handbeweging oprollen en het neerklappen van de in tweedelige achterbankleuning gaat al even simpel. Met neergeklapte leuningen is de laadvloer vrijwel vlak, maar desgewenst is de vloerplank ook een tandje lager te stellen. Hondeneigenaren en volkstuinierders zullen blij zijn met de keerbare vloermat, die aan één kant met een gemakkelijk te reinigen kunststof is bekleed.

Geen caravantrekker

Aan de rijeigenschappen is niets veranderd ten opzichte van de voorserie-auto die we eerder aan de tand voelden. Nog altijd ligt de Corolla uitstekend op de weg en biedt het onderstel een mooie balans tussen dynamiek en comfort. De besturing is aangenaam direct, wat zeker in snelle bochten voor een zeker gevoel zorgt. Wel merken we dat de aandrijflijn in deze 1.8 Hybrid met 122 pk harder moet werken dan zijn sterkere broer. In heuvelachtig gebied leidt dat tot een motor die eerder hoog in de toeren klimt, en daar ook langer blijft hangen. Bovendien laat de kleinere verbrandingsmotor middels een wat schellere sound horen dat hij er flink aan moet sleuren.

En over sleuren gesproken; caravanners die de Corolla Touring Sports Hybrid als ideale auto zien om hun tandemasser de Alpen over te trekken, moeten we teleurstellen. Met een maximum aanhangergewicht van 750 (geremde) kilo’s is de nieuwe Toyota met hybride aandrijflijn slechts geschikt voor het lichtere trekwerk. Dat geldt ook voor de 2.0 Hybrid. Alleen met de 1.2 turbobenzinemotor mag de Corolla aanhangers tot 1300 kg verslepen. Maar die is natuurlijk niet zo zuinig als de Hybrid. Daarmee kregen wij op het bergachtige Majorca vrij eenvoudig een waarde van 5,5 l/100 km (1 op 18,2) op de verbruiksmeter. In Nederland moet dat gunstiger kunnen, want volgens Toyota rijdt de gemiddelde Hybrid-rijder hier 50 procent van de tijd puur elektrisch.

Uitgebreide veiligheid

Bij het samenstellen van de veiligheidsuitrusting van de nieuwe Corolla is Toyota niet kinderachtig geweest. Zo zijn een noodremassistent met fietsers- en voetgangersherkenning (ook bij duisternis) en adaptieve cruisecontrol standaard, evenals een spoorassistent. Daarnaast beschikt de Corolla standaard over LED-koplampen met automatisch grootlicht, een vermoeidheidsassistent en verkeersbordherkenning. Tegen meerprijs is de Corolla ook te voorzien van dodehoekassistentie en een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer.

De afwerking van het interieur is netjes, maar wij reden dan ook in een luxe Executive-versie van de TS 1.8 Hybrid (vanaf 35.995 euro). Daarbij zijn het dashboard en de portieren afgewerkt met mooi gestikt kunstleer. Bij basisuitvoeringen oogt het interieur minder luxueus. Vanaf de First Edition (30.895 euro voor de TS 1.8 Hybrid) beschikt de bestuurder over een 7-inch kleurenscherm met navigatie. Gelukkig kun je de klimaatregeling en andere basisfuncties gewoon met (mooie) fysieke knoppen bedienen. Daarnaast biedt de First Edition onder meer 17-inch lichtmetaal, verwarmbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera en een regensensor.

Vanaf €23.995

Volgende maand staat de nieuwe Toyota Corolla bij de dealer. Het instapmodel, de 1.2 Turbo Hatchback met 116 pk en het eerdergenoemde hoge trekgewicht, draagt een prijskaartje van 23.995 euro. De goedkoopste Touring Sports is de 1.8 Hybrid Comfort (27.395 euro), de 180 pk sterke TS kost minimaal 33.395 euro, maar dan heb je wel meteen de rijk aangeklede First Edition-uitvoering.

Volledig scherm Corolla © Toyota

