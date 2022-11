Nieuwe Toyota Prius kan langer elektrisch rijden en heeft altijd een stekker

De vijfde generatie Toyota Prius neemt voor ons land dus afscheid van het bijzondere, technische karakter waarmee hij zijn grootste verkoopaantallen scoorde: een hybride zonder stekker. Maar sinds de Prius 25 jaar geleden een pionier was met zijn innovatieve hybridetechniek is er veel veranderd.

Hij wordt tegenwoordig in de verkoopcijfers links en rechts ingehaald door volledig elektrische auto's. En in eigen huis kreeg hij de afgelopen jaren concurrentie van de Toyota Corolla die óók als stekker-loze hybride verkrijgbaar is. Op dit moment is trouwens geen enkele versie van de Prius leverbaar, maar dat heeft te maken met capaciteitsproblemen van de Toyota-fabrieken.

De nieuwe Prius komt in het tweede kwartaal van 2023 naar Nederland. De huidige generatie is alweer zeven jaar oud. Voor het eerst prijkt nu op de achterkant in grote letters de modelnaam. Belangrijker nieuws is dat het nieuwe model 4,6 centimeter korter is, terwijl de wielbasis juist met 5 centimeter is toegenomen. Dat belooft gemakkelijker parkeren en tegelijkertijd meer interieurruimte. De auto is ook 5 centimeter lager gemaakt, wat bijdraagt aan minder luchtweerstand en mogelijk ook een nog betere wegligging. Aan dat laatste draagt wellicht ook de toegenomen breedte van 2,2 centimeter bij.

Ook in het interieur is veel veranderd. Het instrumentarium bevindt zich niet langer middenin het dashboard, maar vind je nu gewoon achter het stuur. Het centrale beeldscherm is gereserveerd voor het infotainment en aanzienlijk groter dan voorheen. Een kleine bedieningshendel voor de automaat, tussen de voorstoelen, is gebleven.

Volledig scherm Toyota Prius © Toyota

Elektrisch komt de nieuwe Prius 75 kilometer ver

Elders in de wereld zal de nieuwe Prius nog wel zonder stekker te koop zijn, maar niet in Nederland. Het is de vraag hoe de trouwe Prius-rijders daarop reageren. Juist het feit dat zij nooit bij een laadpaal staan, was voor veel kopers jarenlang de charme van deze auto.

De nieuw aandrijflijn bestaat uit een 2,0 liter viercilinder benzinemotor, die de huidige 1.8 motor vervangt. Het motorvermogen neemt hierdoor flink toe, van 99 naar 148 pk. Ook de elektromotor is veel krachtiger dan voorheen: 160 in plaats van 92 pk. Het systeemvermogen komt met dit alles op 223 pk en dat is nogal een verschil met de 122 pk van de huidige generatie. De nieuwe Prius trekt in 6,7 seconden op vanuit stilstand naar 100 km/h.

Volgens Toyota heeft de nieuwe plug-inhybride een 50 procent groter elektrisch rijbereik. Dat zou betekenen dat de nieuwe generatie op batterijkracht 75 kilometer ver komt. Er is dan ook een grotere batterij ingebouwd. Met 13,6 kWh is die ruim anderhalf keer zo groot als het batterijpakket in het huidige model. Het volledige batterijpakket is onder de achterbank ingebouwd en heeft dus geen invloed meer op de bagageruimte. Een optie zijn opnieuw de in het dak geïntegreerde zonnecellen, voor een beetje extra stroom op zonnige dagen.

Volledig scherm Toyota Prius © Toyota

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Toyota Prius © Toyota

Volledig scherm Toyota Prius © Toyota