Nigeriaan begraaft vader in gloednieuwe BMW X5

Op een foto is te zien dat een zekere Azubuike zijn vader begraaft in een gloednieuwe BMW. Het gaat naar verluidt om een begrafenis in Ihiala in de staat Anambra. Azubuike zou volgens de Hindustan Times zijn vader een BMW beloofd hebben, maar deze overleed voor zijn zoon hem de auto kon schenken. En dus loste Azubuike zijn belofte op deze wijze in.

In Nigeria, waar de auto met inzittende ter aarde werd besteld, leidde de decadente begrafenis tot de nodige ophef. Of het echt is of een hoax is niet honderd procent zeker. In de commentaren wordt gesuggereerd dat het gaat om opnames die zijn gemaakt voor een film. Het is overigens niet de eerste keer dat een man in zijn auto wordt begraven. In juni bestelde de familie van een man uit China hem ter aarde in een zilvergrijze sedan die hij meer dan tien jaar lang bezat.