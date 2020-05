Nissan en Mitsubishi trekken zich deels terug uit Europa en gunnen Renault de hoofdrol

Dronken bestuurder belandt met auto in grote plas vloeibare koeienmest

26 mei Alcohol drinken en rijden: het is geen goede combinatie. Dat ondervond ook deze bestuurder in de Verenigde Staten. Hij belandde ter hoogte van een melkveebedrijf met zijn auto in een grote plas vloeibare koeienmest. De man moest de politie bellen om zich te laten bevrijden.