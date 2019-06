Nog geen jaar na invoering strengere snelheidslimiet in Frankrijk wordt die al versoepeld

Vandalisme

Volgens de ‘gele hesjes’ was dit simpelweg pesten. Bij hun eerste protesten rond de (inmiddels afgevoerde) accijnsverhoging op diesel, klonk al meteen luid en duidelijk dat de snelheidsverlaging geschrapt diende te worden. Een groot deel van de protestgroep woont in landelijke gebieden en wordt dagelijks met de nieuwe verkeerssituatie geconfronteerd.



Het bleef in de afgelopen tijd niet bij demonstreren alleen; duizenden snelheidscamera’s werden de afgelopen maanden het slachtoffer van vandalisme. Geschat wordt dat 80 procent van de camera’s inmiddels niet meer werkt omdat de apparatuur in brand is gestoken of is beklad.



De Franse premier Édouard Philippe ging vorige maand al overstag en liet zijn aanvankelijke protest tegen een versoepeling varen. Een aanpassing van de wet die de steun heeft van president Macrons partij La République En Marche voorziet nu dat voorzitters van een Conseil Départemental (de verkozen raad van een departement) in samenspraak met burgemeesters kunnen toetsen of een eventuele verhoging naar 90 kilometer per uur opportuun is. Zij mogen hierover de definitieve beslissing nemen.