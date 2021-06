Nooit eerder telde Nederland zoveel campers: ‘De ideale vakantievoertuigen in coronatijd’

Verdubbe­ling banen in sector elektrisch vervoer

7 juni Door de opkomst van elektrisch rijden krijgen steeds meer Nederlanders een baan in die sector, bijvoorbeeld als monteur of laadpaalexpert. In 2025 zal het aantal voltijdsbanen in elektrisch vervoer zijn verdubbeld van 6800 tot 13.500, zo is de verwachting.