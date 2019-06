Nooit meer een lekke band: over vijf jaar is het zover

Het wiel is nog steeds rond, maar de band is vervangen door een compleet nieuwe constructie waarin een soort van lamellen een veerbeweging maken en op die manier klappen van harde objecten, zoals stenen of spijkers, of een diepe put kunnen incasseren. In de constructie wordt gebruikgemaakt van een nieuwe rubbersamenstelling en glasvezel. Volgens Michelin gaat de band ook langer mee dan de huidige generatie rubberen autobanden die met lucht zijn gevuld.

Bij de presentatie in de Canadese stad Montréal liet Michelin zien dat de band moeiteloos tegen bijvoorbeeld een stoeprand kan worden gereden. De fabrikant spreekt van een doorbraak, want automobilisten hoeven zich dankzij deze uitvinding ook nooit meer zorgen te maken over de juiste bandenspanning. De wegligging van de auto en het comfort zouden niet of nauwelijks beïnvloed worden door de nieuwe technologie. Bovendien zijn dergelijke banden een uitkomst voor de zelfrijdende auto die over enkele jaren naar verwachting een feit moet zijn. Immers, als er geen bestuurder in zit, kan zo'n auto niet langs de weg stoppen om een wiel te wisselen.