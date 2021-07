Nooit meer je elektrische auto opladen: dit automerk wil 4000 accuwisselstations over drie jaar

Nio is een Chinese Tesla-rivaal die ook als het gaat om het design van zijn auto’s en de structuur en uitstraling van zijn digitale uitingen wel wat wegheeft van de bekende Amerikaanse EV-bouwer. Er is echter minimaal één belangrijk verschil: waar Tesla volledig inzet op snelladen, gelooft Nio heilig in accuwisselstations. Een lege accu moet bij Nio dus simpelweg worden verwisseld voor een volle, op een manier die ooit tevergeefs werd geprobeerd door Better Place en Renault. Die fabrikant zou overigens opnieuw bezig zijn met dit concept.

Nio heeft op het moment van schrijven al zo’n 300 accuwisselstations in China. Volgens berichtgeving van Automotive News moeten er echter 3700 van zulke wisselstations bij worden gebouwd, waarmee het totaal aan het einde van 2025 op een ongelofelijk 4000 stuks moet staan. Ter vergelijking: Tesla heeft zo’n 800 tot 850 Supercharger-locaties in China.

Nio is in Europa nog behoorlijk onbekend, maar bouwde onlangs al wel zijn 100.000e auto. Inmiddels is het merk ook in Noorwegen gearriveerd. Ook daar moeten accuwisselstations gaan verrijzen, net als in de Europese landen die in de nabije toekomst aan het repertoire worden toegevoegd.