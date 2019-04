Nooit meer vieze velgen dankzij remstof-filter

Fijnstof is niet uitsluitend afkomstig uit de uitlaat van benzine- en dieselmotoren. Ook de remmen produceren veel schadelijke partikels. Volkswagen wil dit probleem aanpakken met speciale filters.

Volgens veel epidemiologen is fijnstof schadelijker voor de gezondheid dan stikstofoxiden (NOx). In tegenstelling tot NOx - dat vooral wordt uitgestoten door dieselmotoren - komen de minuscule deeltjes voort uit vele bronnen. Een daarvan is remstof, veroorzaakt door slijtage tijdens het remmen.

Volkswagen wil daarom zijn auto's in de toekomst voorzien van een filter voor het remsysteem. Het Duitse merk voert op dit moment tests uit met de Golf GTD op de foto's. Het testvoertuig heeft opvallende doppen op alle vier de wielen, die in het midden van de naaf zijn geplaatst. De rest van de schijfrem ziet er op het eerste gezicht vrij normaal uit. Maar wie beter kijkt, ziet onder de remschijf een soort grijze bak met een paar details in rood en groen.

De opvangbak bevindt zich achter de remklauw in de draairichting, dus waar het merendeel van het stof naar buiten komt. Hoe de door VW geteste oplossing werkt en door wie deze is ontwikkeld, is niet bekend. Wel is zeker dat de Duitse filterspecialist Mann + Hummel al enige tijd aan dergelijke filters werkt.

Het systeem functioneert zonder doppen op de naaf, dus de kans is groot dat deze uitsluitend zijn bedoeld voor meetdoeleinden. Het remstof wordt opgevangen door een filter in de grijze behuizing en de filters worden tijdens een reguliere servicebeurt gereinigd. Op deze manier kan tot 80 procent van het remstof worden opgevangen.

Veel van de deeltjes die door een voertuig worden uitgestoten, zijn afkomstig van remstof. Volgens Mann + Hummel wordt alleen al in Duitsland jaarlijks ongeveer 10.000 ton remstof geproduceerd. Meer dan 90 procent van deze deeltjes hebben een diameter van minder dan 0,55 micron. Dergelijke ultrafijne partikels worden beschouwd als bijzonder schadelijk voor de gezondheid, omdat ze diep in de longen en zelfs in de bloedbanen kunnen doordringen.