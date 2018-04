Nooit meer zoeken naar een parkeerplaats

Binnen een jaar of vijf zullen dergelijke parkeergarages overal in Europa een feit zijn, verwacht Volkswagen. 's Werelds grootste autofabrikant belooft een enorme tijdwinst voor de automobilist. Europeanen zijn gemiddeld per jaar ruim 40 uur kwijt aan het zoeken naar een parkeerplaats. In New York is dat zelfs 107 uur.

Op de luchthaven van Hamburg is Volkswagen een proefproject begonnen met de geavanceerde parkeergarage. De automobilist stapt uit bij de ingang van de garage, nadat hij thuis via een app de komst van zijn auto bij de garage heeft aangekondigd. Het systeem werkt met licht aangepaste modellen van de merken Volkswagen, Audi en Porsche. De auto's kunnen zelf hun weg vinden in de garage doordat zij autonoom rijden en zich met hun sensoren oriënteren op in de garage aangebrachte herkenningspunten.

Stomerij