Nu heeft zelfs Ferrari een SUV: dit is de Purosangue

Ferrari heeft potentiële kopers al gegarandeerd dat de auto exclusief blijft: hij wordt slechts in beperkte aantallen geproduceerd. Maar deze Purosangue (Italiaans voor volbloed) moet Ferrari wel degelijk het succes brengen dat eerder Porsche en Lamborghini al hadden met hun SUV's. Al blijft het een vreemde eend in de bijt: zo'n hoge auto voor een merk dat sinds mensenheugenis lage sportauto's maakt.

De Purosangue heeft vierwielaandrijving en een 8-trapsautomaat. Die ligt tegen de achteras, voor een ideale gewichtsverdeling. Voor Ferrari, dat dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert, is dit de eerste vierdeurs vierzitter, schrijft Autoweek, dat de auto al uitvoerig heeft verkend. Het is een verrassend praktische auto geworden: zelfs de rugleuningen van de achterste zitplaatsen kunnen worden omgeklapt om de bagageruimte vergroten. Een letterlijk zwaarwegend minpunt voor een echte sportauto is wel dat deze Ferrari 2.200 kilo weegt.