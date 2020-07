Onhandige inbrekers proberen ramkraak te plegen met brommobiel

Museum weigert censuur van beroemde filmauto Dukes of Hazzard

16:59 De directie van een automuseum in de Amerikaanse staat Illinois weigert een Dodge Charger uit de tv-serie ‘The Dukes of Hazzard’ uit de collectie te halen. De auto is in opspraak geraakt tijdens de wereldwijde protesten tegen discriminatie en racisme. Bovenop de auto prijkt namelijk de vlag van de ‘Geconfedereerde Staten’, de zuidelijke staten die in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) vóór handhaving van slavernij waren.