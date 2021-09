Onrust op terras Turnhout, vlak bij Nederlandse grens: auto ‘drift’ over uitgaansplein

In het centrum van de Belgische plaats Turnhout, vlak bij de Nederlandse grens, is gisteravond korte tijd onrust ontstaan. Bezoekers op het terras werden plotseling opgeschrikt door een auto die midden op het plein rondjes maakte met gierende banden. De bestuurder is later op de avond opgepakt. Zijn auto is in beslag genomen.

De bestuurder reed niet alleen op plaatsen waar geen auto’s mogen komen, hij gedroeg zich ook roekeloos door met zijn auto met gierende banden over het plein te driften. Ooggetuigen filmden de dollemansrit en probeerden de bestuurder tot stoppen te dwingen. Het ging om een 37-jarige man uit Limburg.

,,De man kwam rond 20.30 uur met zijn auto tegen hoge snelheid het centrale en verkeersvrije deel van het marktplein opgereden en draaide er met gierende banden verschillende rondjes”, vertelt een woordvoerder van de Belgische politie. ,,Hij bracht daarbij niet alleen voetgangers in gevaar, maar zorgde ook voor paniek bij mensen die op dat moment op de Grote Markt nog op een terrasje zaten.”

Wapen

Eén van de getuigen die de man aan het werk zag, was Bart Voordeckers, gemeenteraadslid in Turnhout. ,,Ik heb onmiddellijk een klacht ingediend bij de politie. Het ging om compleet onverantwoord gedrag dat veel slechter had kunnen aflopen”, aldus Voordeckers.

,,De inbeslagname van het voertuig is dan ook een zeer juiste maatregel. Wie denkt zijn rijkunsten even te moeten tonen op een verkeersvrij marktplein vol mensen op terrasjes mag geen plaats achter het stuur van een voertuig hebben. Een auto in de verkeerde handen is niet meer of minder dan een wapen. Dit kan echt niet getolereerd worden in onze stad.”

Burgemeester Paul Van Miert van Turnhout veroordeelt het rijgedrag. ,,Na het zien van dit rijgedrag wilde ik de wagen bestuurlijk in beslag laten nemen. Maar de auto was reeds gerechtelijk in beslag genomen door het parket.”

Beelden

Politie en justitie nemen de zaak hoog op. Wat de man bezielde, is niet duidelijk. Vandaag moest hij nog verhoord worden. ,,We roepen iedereen die maandagavond getuige was van de dolle rit op de Grote Markt in Turnhout en daar beelden van heeft gemaakt, op om zich te melden via opsporingen@politieregioturnhout.be. De beelden kunnen nuttig zijn voor het verdere onderzoek.”

Volledig scherm De auto op het verkeersvrije marktplein. © Politie Regio Turnhout