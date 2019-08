Ook een Audi Q3 Sportback koop je met je hoofd

Rij-impressie‘Met je hoofd koop je een gewone Q3’, zegt een man tijdens de persintroductie. De Audi-medewerker maakt zijn zin niet af, maar de strekking is duidelijk: een Q3 Sportback koop je met je hart. En toch is er ook rationeel veel te zeggen voor de nieuwe cross-over.

Bijna iedere presentatie van een nieuwe crossover of SUV begint met een opsomming van de situatie op de Europese automarkt. En die is dat het publiek geen sedans meer blieft en steeds vaker hatchbacks inruilt voor hoog op de wielen staande terreinauto-lookalikes. Volgens Audi is het cross-over/SUV-segment inmiddels goed voor een marktaandeel van meer dan 35 procent - en het einde is nog niet in zicht.

Vandaar ook het indrukwekkende aantal crossovers en SUV’s van vooral de Duitse premiummerken. BMW heeft er zeven, Mercedes-Benz maar liefst negen en Audi ‘slechts’ zes. Ze lopen op van de compacte Q2 – via de Q3 en Q5 – naar de grote Q7, met daar nog boven een sportiever ogende variant van die laatste, de Q8. De enige echte coupé-SUV in het Audi-gamma is de nieuwe Q3 Sportback.

Smaak

En dus moeten we over het uiterlijk praten, want sinds BMW in 2008 de allereerste X6 lanceerde, is de discussie over zijn carrosserievorm eigenlijk nooit verstomd. Is een BMW X4, X6, Mercedes-Benz GLC Coupé of GLE Coupé nou mooi, of niet? We laten het in het midden, want over smaak valt niet te twisten natuurlijk. Toch spreekt de Porsche Cayenne Coupé ons wat meer aan, iets wat ook geldt voor de Audi Q3 Sportback.

Het is een model dat je niet op foto’s moet zien, maar in het echt. Want het is de Audi-ontwerpers gelukt om een stoere, maar representatieve SUV neer te zetten, die – ondanks zijn flink uitgeklopte wielkasten – niet overdreven agressief oogt. Bovendien zijn ze in Ingolstadt niet in de val getrapt waar BMW en Mercedes-Benz wél in zijn gestruikeld. De lijn van de Q3 Sportback is fraai en niet zo ‘klokkenluider van de Notre Dame’-gebocheld als die van met name de X4 en X6.

Hoofdruimte?

Maar goed, zoals bij iedere coupé-SUV lever je iets aan praktische bruikbaarheid in door de scherp aflopende achterruit. Hoe groot is de schade bij de Audi? Om dat te kunnen bepalen, moeten we eerst de specificaties van de reguliere Q3 erbij pakken. Die vermelden dat hij tussen de 520 en 1525 liter aan bagage kan meenemen. In de Q3 Sportback is dat tussen de 530 en 1400 liter, dus daarvoor hoef je het model niet te laten staan.

Op de tweede zitrij zijn de gevolgen groter. Door de achterover gekamde daklijn is er voor personen van 1,85 meter of langer niet voldoende hoofdruimte beschikbaar. Verder komt het interieur van de Q3 Sportback overeen met dat van de Q3. Hoogtepuntjes? De afwerking, de Virtual Cockpit – dat nog steeds het beste digitale instrumentarium op de markt is – en de stijlvolle (optionele) strip alcantara op het dashboard.

Traag

Als de Q3 Sportback in oktober op de markt komt, zijn er twee motorvarianten beschikbaar: een 45 TFSI Quattro (met 230 pk sterke benzinemotor) en een 35 TDI (met 150 pk turbodiesel). Het is echter de 35 TFSI die in Nederland het populairst zal worden. Hij is voorwielaangedreven, met een 1,5-liter benzinemotor en een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De motor levert 150 pk en dat is voor normaal gebruik meer dan genoeg.

Opvallend is dat hij wat traag op het gas reageert, waarbij het niet uitmaakt in welke rijmodus de Q3 Sportback staat (Eco, Comfort, Dynamic) of welke versnelling de S Tronic-transmissie heeft gekozen. Over die bak gesproken: opschakelen doet hij vrijwel naadloos, maar als hij één of twee versnellingen terug moet, kan hij daar soms een fractie te lang over twijfelen. De 35 TFSI is ook met een handbak te bestellen.

Kilometervreter

Het verbruik zou op ongeveer 1 op 17,5 liggen. Volgens Audi wordt het gedrukt door onder meer een mild hybrid-systeem aan boord. Dat werkt met een aparte accu, die onderweg wordt bijgeladen door remenergie terug te winnen. Het systeem is al in meerdere Audi’s in gebruik, maar blijft imponerend. Vooral omdat het de motor onmerkbaar uitschakelt om te ‘zeilen’ en daarna net zo stilletjes weer inschakelt. Het is dat de toerenteller beweegt, anders heb je het niet door.

De extra accu van de 35 TFSI is relatief klein, dus is hij niet zo’n blok aan het been als de loodzware batterij van een plug-in hybride of elektrische auto. De Q3 Sportback legt ruim 1500 kilo in de schaal, maar daar merk je onderweg weinig van. In Comfort rolt hij wat meer dan in Dynamic en is hij merkbaar zachter, maar eigenlijk maakt het niet uit welke modus je kiest. De Audi is altijd een gerieflijke kilometervreter, met hier en daar een sportief randje.

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi

Volledig scherm © Audi