Ook zo'n hekel aan parkeren? Binnenkort doet je auto dat zelf

92-jarige man rijdt 550 kilometer de verkeerde kant op wanneer hij kleindoch­ter wil bezoeken

6 september Een 92-jarige man toetste in zijn navigatiesysteem het juiste adres in, maar in het verkeerde dorp. Het leidde ertoe dat hij 550 kilometer de verkeerde kant op reed. De man uit het Duitse Bad Hersfeld wilde bij zijn kleindochter op bezoek gaan vanwege haar eerste dag op een nieuwe school.