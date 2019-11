Oordeel onherroepelijk: eigenaar sjoemeldiesel krijgt splinternieuwe auto

‘Slechts zes procent van alle autokilome­ters wordt gereden met 130 km/u’

8 november Als automobilisten op meer plekken maximaal 100 kilometer per uur rijden, zou dat een deel van de problemen wegnemen rond de stikstofhoeveelheden, rekende het RIVM deze week voor. Maar in de praktijk rijden we in Nederland al nauwelijks harder.