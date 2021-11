Opa en oma komen om bij ongeluk in buurt van Nijmegen, kleinkinderen zwaargewond

Het fatale ongeval gebeurde rond 16.45 uur. Voor zover nu bekend is een busje met inzittenden op auto's gebotst die in een file stil stonden. Daarbij zijn diverse voertuigen geraakt en zijn inzittenden bekneld geraakt in de voertuigen.

Het meisje in de auto raakte ernstig gewond en is naar het Radboudziekenhuis overgebracht. Haar toestand is zorgwekkend. Het jongetje in de auto is met lichtere verwondingen ook overgebracht naar het ziekenhuis.