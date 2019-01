Opel neemt ons in de maling: nieuwe Zafira is gewoon een aangepaste bestelbus

Opel wekt in een persbericht de suggestie een nieuwe generatie van de MPV Zafira te presenteren. Maar in feite is er helemaal geen nieuwe MPV ontworpen. De nieuwe Zafira blijkt gewoon een bestaande bestelbus die moederbedrijf PSA (Peugeot, Citroën) al enige tijd in samenwerking met Toyota maakt. Die auto is simpelweg aangepast voor comfortabel personenvervoer: een overduidelijke kwestie van kostenbesparing.

De nieuwe ‘Zafira’ doet daarom eerder denken aan een busje, zoals bijvoorbeeld de overbekende Transporter van VW. Vorige Zafira's waren veel beter gestroomlijnd, vertoonden een eleganter design en hadden niet de hoekige vormen en de achterklep van een bestelwagen.

De vierde generatie van de Zafira wordt door Opel Zafira Life genoemd en komt in drie lengtevarianten en is volgende maand al te bestellen. In 2021 volgt ook een volledig elektrische variant. Te kiezen valt uit een lengte van 4,60 meter (‘Small’), 4,95 meter (‘Medium’) of 5,30 meter (‘Large’). Elke lengtevariant is verkrijgbaar met maximaal negen zitplaatsen.

Schuifdeuren

Instappen is eenvoudig dankzij twee optionele schuifdeuren die elektrisch openen na een simpele voetbeweging – een systeem dat vergelijkbaar is met de bediening van de achterklep van sommige personenauto's. De ‘Small’-uitvoering van de Zafira Life is ongeveer tien centimeter korter dan de huidige Zafira MPV.

De Zafira Life ‘Medium’ heeft net als de Zafira Life ‘Large’ een 35 centimeter langere wielbasis (3,28 meter). Daardoor biedt hij veel beenruimte voor de passagiers achterin en een laadcapaciteit van meer dan 1.000 kilo. De ‘Large’, met een bagageruimte van zo’n 4.500 liter, is ongeveer 65 centimeter langer dan de huidige Zafira en is bijna even lang als de Vivaro Combi.

De Zafira Life vertoont veel kenmerken van een MPV. Doordat de bijrijdersstoel voorin plat kan, kunnen objecten met een lengte tot 3,50 meter worden vervoerd. Door de derde zitrij om te klappen groeit de bagagecapaciteit van de Zafira Life ‘Small’ tot 1.500 liter (tot dakniveau). Het verwijderen van de stoelen achter (terugplaatsen is volgens de fabrikant net zo simpel als het weghalen) vergroot de totale bagagecapaciteit tot 3.397 liter.

Lounge

Een luxueus ‘Lounge’-uitrustingsniveau is verkrijgbaar voor de versies met verlengde wielbasis. De stoelen voorin hebben dan een massagefunctie en verwarming. Daarachter plaatst Opel vier verschuifbare, met leder afgewerkte stoelen, elk met een 48 centimeter brede zitting. De stoelen zijn ook naar elkaar toe te richten zodat maximaal kan worden genoten van de beenruimte. De optionele verplaatsbare tafel is ook weg te klappen om extra opbergruimte voor kleine objecten te creëren.

Opel Connect

In de loop van 2019 beschikt de Zafira Life ook over Opel Connect-diensten. Nuttige functies zoals Live Navigation met actuele verkeersinformatie, directe verbinding met pechhulpdiensten en een noodoproep geven de bestuurder en passagiers dan extra gemoedsrust. Hulp is met een druk op de rode knop binnen enkele seconden te krijgen. Als de gordels zich aanspannen of als een van de airbags is geactiveerd, wordt automatisch een noodoproep gedaan.

Volledig scherm Zo zag de Zafira er voorheen uit: als een echte MPV © Opel

Volledig scherm 2019 Opel Zafira Life © Opel

Volledig scherm 2019 Opel Zafira Life © Opel

Volledig scherm 2019 Opel Zafira Life © Opel

Volledig scherm 2019 Opel Zafira Life © Opel