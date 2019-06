Opel Zafira Life: oude naam, nieuwe auto

De Opel Zafira was tot nu toe een zogeheten MPV: een ‘Multi Purpose Vehicle’. Twintig jaar geleden waren deze wat hogere auto’s, waartoe ook de Renault Scénic behoort, erg populair. Kopers met grote gezinnen liepen weg met de MPV, omdat hij zo praktisch was. De auto’s hadden vaak een derde achterbank en je kon de stoelen wegklappen of verwijderen. Maar spannend werd een MPV nooit, hij heeft altijd een wat bedaagd imago gehad. Inmiddels is de MPV verdrongen door de stoerdere SUV. Bij Opel gebeurde dat ook: de Crossland X en de Grandland X staan nu fier in de prijslijst, de oude Zafira verdwijnt na twintig jaar trouwe dienst.

Busje

De nieuwe Opel Zafira Life, die is gebaseerd op de Vivaro Combi, lijkt dan ook totaal niet op zijn voorganger. Het is een busje geworden, waarbij alles in het teken staat van praktisch gemak. De Opel Zafira Life krijgt twee versies: een grote van 5,30 meter lang (Large) en een iets kleinere van 4,95 meter (Medium).

De vraag is of het een bedrijfswagen is, of daadwerkelijk een personenauto waarin je met je gezin makkelijk lange afstanden kunt afleggen. Aan de uitrusting zal het niet liggen: Opel heeft veel gedaan om het ‘busjes-gevoel’ te beperken. Zo is de Zafira Life leverbaar met adaptieve cruisecontrol, een head-up display en een panoramadak voor de achterpassagiers. Praktisch is hij ook, zo kun je (tegen meerprijs) de achterklep met een voetbeweging openen, zodat je de sleutel in je zak kunt houden. De achterruit kan ook apart worden geopend – fijn in krappe garages waar een grote klep onhandig is.

Kies je voor de Zafira Large, dan hoef je op vakantie niet op een koffer of een zak aardappelen meer of minder te kijken en kun je de hele kampeeruitrusting makkelijk kwijt. Er past 4500 liter bagage in. Het maximale laadvermogen is meer dan 1000 kilo.

VIP-shuttle

Opel benadrukt dat de Zafira Life niet alleen te zien zal zijn als klusjesbus of rond de aspergevelden en de kassen van het Westland. Het merk verwacht dat de Zafira Life in Nederland vooral ingezet zal worden als VIP-shuttle, bijvoorbeeld door hotels. Alle stoelen (twee voorin, vier achterin) kunnen met leer worden bekleed. Wil je rijdend vergaderen? Draai dan de tweede zitrij om en bestel de verplaatsbare tafel met stopcontact voor je telefoon of laptop. Gebruik je hem niet, dan kun je hem wegklappen. Voor de reizigers voorin biedt de Zafira stoelverwarming en zelfs massage aan.

Elektrisch

In 2021 komt een elektrische Opel Zafira Life. Tot die tijd zijn twee dieselversies leverbaar die door Peugeot worden geproduceerd, een met 150 pk en een handbak en een met 177 pk en een automaat. De versie met 177 pk kan zelfs op de Duitse autobahn aardig meekomen, met een top van 184 km/h (moet je wel wat zakken aardappels thuislaten) en een 0-100 in 10,4 seconden.

Toch ontkom je niet aan het busjes-gevoel als je in de Zafira Life rijdt. Je troont hoog boven het verkeer uit en zit eerder óp dan ín de stoel. Manoeuvreren is een uitdaging, al is de Zafira Life leverbaar met een achteruitrijcamera. De handgeschakelde zesbak heeft een heel korte eerste versnelling, zodat je snel moet doorschakelen. De bak had ook iets nauwkeuriger mogen zijn. Maar tegelijk wordt het geluid van de dieselmotor prima gedempt en is er ook weinig mis met het veercomfort. De besturing is heel licht en biedt weinig gevoel – helemaal niet erg voor een auto die vooral praktisch is en geen sportieve aspiraties heeft. De Zafira Life is prima geschikt voor een lange snelwegetappe, maar een bloedstollend rondje Stelviopas kun je beter aan andere auto’s overlaten.

Duur

Wie graag een Opel Zafira Life wil hebben, moet veel geld meebrengen naar de Opel-dealer. Zonder belasting kost de auto minimaal 31.499 euro. Mét belasting loopt de basisprijs al snel op tot boven de 50.000 euro. Voor één ding hoef je als troost niet bang te zijn: de Zafira Life biedt zoveel ruimte dat je geen inpakstress hebt als je op vakantie gaat.

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel

Volledig scherm © Opel