Opgepast: deze auto's zijn na 1 januari niet langer welkom in Antwerpen

In 2017 was Antwerpen de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone invoerde. Vandaag de dag zijn ook Brussel, Gent en Mechelen volop bezig om de meest vervuilende auto’s stelselmatig van hun grondgebied te weren.



Vanaf 1 januari 2020 schakelt Antwerpen nog een versnelling hoger, waardoor alleen nog diesels met een Euro 5-kwalificatie of hoger het stadscentrum mogen binnenrijden. Voor de zogeheten ‘oranje categorie’ (Euro 4-modellen van negen à twaalf jaar oud) is er tot 2025 wel een (betaalde) overgangsregeling voorzien om binnen te komen, met tarieven die variëren van 25 à 30 euro per week tot 345 à 350 euro per jaar.

Volledig scherm Overzicht LEZ-toelatingsvoorwaarden 2020-2025 (Antwerpen) © Antwerpen.be

Hoge boetes

Wie al dan niet bewust de lage-emissiezone binnenrijdt, riskeert een boete van 150 euro, voor een tweede en derde overtreding betaal je in Antwerpen zelfs respectievelijk 250 en 350 euro. Twijfelende automobilisten doen er dus goed aan om de Euro-norm (die terug te vinden is op het inschrijvings- of keuringsbewijs van de auto) goed te controleren voor ze het centrum van Antwerpen in rijden.

Over welke auto’s gaat het?

De belangrijkste motorisering die door de strengere voorwaarden getroffen wordt, is ongetwijfeld de veelvoorkomende 1.9 TDI-motor van de Volkswagen-groep. De Euro 4-versies met pompverstuivers (Volkswagen schakelde in 2008 over naar common rail-injectie om de Euro 5-norm te kunnen halen) zijn namelijk terug te vinden in een veelvoud aan modellen, variërend van de Volkswagen Golf en Audi A3 tot de Volkswagen Passat en Skoda Octavia, maar ook in auto's als de Volkswagen Sharan en Seat Alhambra. Ook de kleinere 1.4 TDI, onder meer terug te vinden in oudere generaties van de Volkswagen Polo, Skoda Fabia en de Audi A2, mag vanaf januari 2020 het Antwerpse stadscentrum niet meer in.

