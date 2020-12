Oproep ANWB: Winterjas uit in de auto

De ANWB roept bestuurders en passagiers op hun dikke winterjas of donsjack uit te trekken in de auto. Anders lopen ze bij ongevallen het risico op zware verwondingen. De ANWB komt met de waarschuwing nadat de ADAC, de Duitse zusterclub van de automobielclub, na een laboratoriumproef hierover alarm sloeg.

,,Een ruim zittende winterjas beperkt niet alleen de manoeuvreerbaarheid op het stuur, maar levert dus ook gevaar op’’, zegt Markus van Tol van de ANWB tegen De Telegraaf. ,,Dat werd op indrukwekkende wijze duidelijk tijdens de ‘crashtest’ van onze Duitse collega’s. Er werd een dagelijkse verkeerssituatie nagebootst waarbij een volwassene en een kinderpop in dikke winterkleding op de stoel en in een kinderzitje werden vastgemaakt.’’

De proef werd uitgevoerd met een snelheid van 16 kilometer per uur tot een noodstop volgde. Van Tol: ,,De situatie is te vergelijken met een kop-staartbotsing in het stadsverkeer. Omdat er door de vulling in winterkleding ruimte zit tussen de riem en het lichaam, snijdt die bij een noodsituatie diep in de buik. Dat kan ernstige verwondingen veroorzaken aan de zachte weefsels zoals darmen, lever of milt en zelfs tot inwendige bloedingen leiden.’’

,,We raden dan ook aan om je jas uit te doen of in ieder geval over de riem te trekken voordat je aan boord gaat. Kinderen moeten ook op deze manier worden vastgemaakt of, nog beter, zonder dikke winterkleding’’, aldus Van Tol.

Veilig Verkeer Nederland schaart zich achter de oproep van de ANWB. ,,Mensen beseffen niet dat het gevaarlijk kan zijn, maar deze ADAC-test toont overduidelijk aan dat het onveilig is dat wel te doen’’, zegt Rob Stomphorst. ,,Wil je dat niet, draag de riem dan onder je jas. En als het te koud is, dan biedt het verwarmingssysteem in de auto of een extra dekentje echt wel uitkomst.’’