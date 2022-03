Optimaal brandstof besparen doe je met deze ‘slimme bandenpompen’ en hier staan ze

Zo'n 60 procent van de Nederlandse automobilisten rijdt met te zachte banden, zo blijkt uit onderzoek. Dat komt deels doordat ze niet precies weten wat de optimale bandenspanning is voor hun auto. Zachte banden betekent meer weerstand. Met meer weerstand moet de motor harder werken om dezelfde snelheid te halen en dat zorgt voor onnodig extra brandstofverbruik.

Een te lage bandenspanning leidt bovendien tot extra uitstoot van CO2 en fijnstof. Ook als je elektrisch rijdt, want je doet dan minder lang met een acculading. Maar ook een langere remweg kost de automobilist onnodig veel geld aan brandstof en bandenslijtage. Als je het omdraait en in geld uitdrukt: een optimale bandenspanning bespaart automobilisten jaarlijks normaal gesproken zo’n 100 euro. Door de sterk gestegen brandstofprijzen is dat nu waarschijnlijk nog veel meer.

25.000 ton CO2

Steeds meer provincies trekken geld uit om een slimme bandenpomp te installeren. Het bespaart tienduizenden tonnen CO2-uitstoot, verbetert de luchtkwaliteit en is veiliger. Het doel van bijvoorbeeld de gemeente Gelderland is dat in iedere gemeente minimaal één pomp wordt geplaatst. Daarom betaalt de provincie samen met de stichting Band op Spanning een deel van de kosten. Dit betekent dat met een gemeentelijke bijdrage van slechts 2500 euro, een slimme bandenpomp kan worden geplaatst. Automobilisten kunnen de pomp vijf jaar lang gratis gebruiken.

Hoe werkt het?

De slimme bandenpomp is ontwikkeld door Band op Spanning. Deze pomp werkt volledig op zonne-energie van het eigen zonnepaneel. Door de luchtpompen die nu bij tankstations zijn te vinden, rijden automobilisten vaak alsnog weg met een te lage spanning. Software in de slimme bandenpomp zorgt wel voor de optimale bandenspanning. De pompen worden geplaatst op vaak bezochte locaties zoals bij bouwmarkten, supermarkten en sportcomplexen.

Gebruikers kunnen op deze plekken vijf jaar lang gratis hun autobanden oppompen en via een eenvoudig toetspaneel de juiste spanning opzoeken, zelfs op basis van het kenteken. Na gebruik staan de meting en besparing op brandstof en geld in beeld. Volgens de stichting Band op Spanning is een bezoek van eens in de drie maanden voldoende om optimaal brandstof te besparen. Een overzicht van de plekken waar slimme pompen in Nederland nu al staan, vind je hier.

