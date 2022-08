‘Ouderwetse knoppen in auto veel veiliger dan touchscreens’

Fysieke knoppen in een auto zijn een stuk gebruiksvriendelijker en veiliger dan digitale bediening via een of meerdere touchscreens. Dat blijkt uit een studie van het Zweedse tijdschrift Vi Bilagare .

Elon Musk was de eerste die het aandurfde om in zijn Tesla's zo’n beetje alle zaken in de auto te laten regelen via één centraal touchscreen. De Duitsers sputterden vooral bij monde van Mercedes-Benz aanvankelijk tegen. Zo'n scherm zou onnauwkeurig zijn en gevaarlijk doordat je steeds precies moet kijken welk knopje je indrukt. Dat terwijl je een fysieke knop al snel blindelings weet te vinden, zo redeneerden ze.

Digitaal versus analoog

De rest van de autowereld ging desondanks mee in de digitale evolutie - Mercedes incluis - en anno 2022 is bijna iedere nieuwe auto voorzien van een of meer digitale aanraakschermen. Toch blijkt dat Mercedes het destijds best aardig had gezien, want deze digitale vernieuwing is niet helemaal goed nieuws voor de consument. Dat bleek toen een moderne Volkswagen ID.3, een Dacia Sandero, een Tesla Model 3, een BMW iX en een Hyundai Ioniq5 werden vergeleken qua bedieningsgemak met een schermloze Volvo C70 uit 2005.

Tijd en afstand werden bijgehouden

De testpersonen mochten eerst gedurende enige tijd aan alle auto's wennen en moesten vervolgens bij een snelheid van 110 kilometer per uur een aantal simpele handelingen uitvoeren. Deze varieerden van het inschakelen van de stoelverwarming tot het verhogen van de binnentemperatuur en het inschakelen van de achterruitverwarming. De resultaten werden genoteerd in de tijd die het kost om deze handelingen voor elkaar te krijgen, maar ook in de gedurende die tijd afgelegde afstand.

De plek van de ouderwetse knoppen zijn gemakkelijk te onthouden, op een touchscreen zitten de functies steeds op andere plaatsen.

Dezelfde handeling duurt vaak twee keer zo lang op touchscreen

Wat blijkt: terwijl zulke handelingen in de Volvo gemiddeld 10 seconden in beslag nemen, duurden dezelfde handelingen twee keer zo lang en vaak zelf nog langer in een moderne auto met touchscreen. De onderlinge verschillen waren ook groot. De ene interface, zoals die van een Tesla Model 3, bleek bijvoorbeeld gemakkelijker in gebruik dan de andere. Vooral de VW ID.3 en de MG Marvel R scoorden op dit gebied slecht. Uit het onderzoek bleek tevens dat in sommige auto's bestuurders hun hoofd tot wel 56 graden moesten kantelen om toegang te krijgen tot bepaalde functies, iets wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt.

Kosten en extra functies toevoegen zijn voordelen voor fabrikant

De trend om steeds meer functies in schermen te stoppen heeft volgens Autoweek alles te maken met een strak en modern design, maar ook met kosten. Een fysieke knop ontwikkelen kost immers meer tijd en geld dan het toevoegen van een functie aan een touchscreen. Ook biedt de schermoplossing fabrikanten de mogelijkheid om na de verkoop opties en functies toe te voegen of te verwijderen, een mogelijkheid die vooral door merken als BMW en Tesla uitgebreid wordt benut.

