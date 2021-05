Overnamebod van 7,5 miljard euro voor Lamborghini, maar wil Audi dat wel?

Sylvia en Philip wonen het hele jaar op de camping (en willen niet anders): ‘Alsof je in Frankrijk bent’

24 mei Een wandeling in bos Birkhoven, een jaar of zes geleden, veranderde hun leven. Tot dan toe hadden Sylvia en Philip Coolen geen weet van een camping zo vlak bij huis. ,,We liepen het terrein op en het leek wel alsof we in Frankrijk waren. Wat een mooie plek!’’