Overstappers hebben spijt van benzineauto na ‘dieselgate’

In Frankrijk had in het eerste kwartaal van dit jaar 34,5 procent van de nieuw verkochte auto's een dieselmotor, tegenover 72,9 procent in 2012. De dieselmotor is in heel Europa op zijn retour. Van alle nieuwe auto’s die vorige jaar in de Europese Unie werden verkocht, reed 35,9 procent op diesel. Dat is veel minder dan het 44 procent marktaandeel dat in 2017 nog werd genoteerd.