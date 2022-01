Overwoekerde weg blijkt entree tot schat aan mysterieuze ‘barnfinds’

In Engeland hebben twee youtubers een compleet vervallen boerderij aangetroffen die vol bleek te staan met zeldzame klassiekers in verschillende stadia van verval. Eén auto blijkt in 2004 nog te hebben meegedaan aan de Nederlandse Tulpenrallye.

De toegangsweg tot de boerderij - waarvan de exacte locatie niet is bekendgemaakt - was compleet overwoekerd door bomen, struiken en gras. Zelfs de verkeersborden waren nauwelijks meer zichtbaar. Uiteindelijk komt het duo aan bij een vervallen graanschuur. De eerste auto die ze zien is een groene Nissan Almera, maar dat is dan ook meteen de saaiste auto die er op het terrein te vinden is.

Porsche 911

Beelden van binnen tonen een paar Porsches 911 en er staat er ook een blauwe Porsche 356 in deplorabele staat. Even verderop staan modellen van Jaguar, Lotus, Bentley en Aston Martin. De meeste auto’s zijn rechtsgestuurd, wat aangeeft dat ze waarschijnlijk nieuw zijn verkocht in het Verenigd Koninkrijk. Sommige hebben een interieur, andere niet, maar een ding hebben ze gemeen: alle auto's zijn in meerdere of mindere mate aangetast door de roestduivel.

Tulpenrallye

Op een van de auto's is een afbladderende sticker te zien op het kofferdeksel waaruit valt af te leiden dat deze auto in 2004 nog heeft meegedaan aan de Tulpenrallye, de oudste Nederlandse autorally. Volgens racegegevens is deze auto met nummer 65 een Renault Clio Williams die helaas vrij vroeg met pensioen is gegaan. Over de eigenaar van de boerderij is niets bekend. Wellicht is hij overleden en zijn de youtubers vervolgens na een tip binnengedrongen. De kans is in ieder geval groot dat een aantal van deze auto's binnenkort opduikt bij klassiekerveilingen.

