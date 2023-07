Patrick steekt al zijn geld en tijd in zijn ‘beestje’: wint hij de prijs voor de mooiste truck van Nederland?

Waarom bliksemin­slag bij campers en caravans gevaarlij­ker is dan je denkt

Zomerse onweersbuien kunnen gevaarlijk zijn. In de auto ben je over het algemeen goed beschermd tegen blikseminslag, maar veel campers en caravans zijn minder veilig dan je misschien denkt. En wat doe je als je met de fiets of te voet bent?