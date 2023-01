Pats! Kan ik dat sterretje in mijn voorruit laten zitten?

Een steentje tegen de voorruit komt vaak letterlijk hard binnen. Je kijkt naar de ster in de voorruit en hoopt dat die het houdt. Is snelle actie vereist? En moet je het kenteken onthouden van je voorganger, die het steentje met z’n banden lanceerde?

,,Ruitschade staat de afgelopen tien jaar elk jaar bovenaan als meest gemelde autoschade”, vertelt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer. Autoruiten zijn wel veel geavanceerder en robuuster geworden dan voorheen. In nieuwere auto’s zit de voorruit verlijmd aan de carrosserie, wat voor extra stevigheid zorgt. Toch worden automobilisten vaak bang als een steentje een barst maakt.

,,Het idee bestaat dat een sterretje in je voorruit direct tot grotere schade lijdt”, zegt Dijcks. ,,Dit beeld komt vooral naar voren in reclames. Maar in de praktijk valt dat juist wel mee. De kans op een scheur is namelijk klein. En ontstaat er toch een scheur, dan is er nog steeds geen reden tot paniek. Verdere problemen zijn nog steeds onwaarschijnlijk.”

Wanneer wordt ruitschade vergoed door de verzekering

Volgens auto-expert Dijcks is het toch verstandig een voorruit met een sterretje erin te laten repareren. Niet alleen omdat een auto die voor de volle honderd procent okee is veiliger is dan een voertuig met een mankement. Maar zeker ook omdat reparatie van ruitschade meestal wordt vergoed bij een WA+- en allriskverzekering. ,,Het gaat dan om herstel van een ster of barst in de ruit, of een raam dat is ingeslagen bij een auto-inbraak”, aldus Dijcks. ,,Ook als die glasscherven elders in de auto schade veroorzaken, is dat gedekt”. Krassen in de ruit zijn een uitzondering: die wegwerken wordt vaak niet vergoed door de verzekeraar.

Het repareren van een sterretje of scheur kost vaak meer dan 150 euro. Voor de volledige vervanging van een voorruit, moet al snel meer dan 400 euro worden opgehoest. Dijcks: ,,Herstel van ruitschade is bij de meeste verzekeraars kosteloos. Maar kies dan wel voor een bedrijf waar je verzekeraar afspraken mee heeft. Ruitschade claimen heeft geen invloed op de schadevrije jaren.”

Zachte winter minder ruitschade

Ruitschade is nog steeds de vaakst gemelde autoschade, maar het aantal meldingen neemt de laatste jaren wel af, blijkt uit een analyse van Independer. ,,Dat komt onder meer door de zachte winters”, aldus de auto-expert van Independer. ,,Daardoor raakt het wegdek minder beschadigd en dus springen er minder steentjes los die de autoruit beschadigen.”

De kosten per reparatie nemen wel toe. Dat komt doordat een voorruit inmiddels niet alleen maar een stuk glas is, maar vol zit met camera’s, regensensoren, sensoren om automatisch afstand te houden, of een sensor die zorgt dat de koplampen aangaan als het donker wordt. De kosten van al die techniek drijven de kosten van ruitherstel op.

Zelfs als de voorruit niet hoeft te worden vervangen, kan het nodig zijn om de sensoren na een herstel opnieuw exact in te stellen. Dat is een lastig en secuur klusje. Een afwijking in een sensor die peilt of een auto genoeg afstand houdt, kan ervoor zorgen dat het remhulpsysteem op het verkeerde moment ingrijpt - of dat juist nalaat. Dit kalibreren is specialistenwerk en kost, als de verzekeraar het niet dekt, zo’n 175 tot 250 euro. Dat komt dus bovenop de kosten van vervanging of reparatie van de ruit zelf.

Claim neerleggen vrijwel altijd kansloos

Als je weet wie de schade aan jouw auto heeft veroorzaakt, kun je doorgaans de herstelkosten bij diens verzekeraar claimen. Maar bij schade door een opspattend steentje werkt dat juist niet zo. ,,Als er onder de band van de vrachtwagen voor je een steentje tegen jouw auto wordt gelanceerd, is het domme pech", vertelt Dijcks. ,,Een claim neerleggen bij de chauffeur of het transportbedrijf heeft geen kans van slagen. Het is overmacht, dus niet verwijtbaar”.

,,Hoewel”, gaat Dijcks verder: ,,Als er een steen of steentje van de vrachtwagen zelf af valt, is het wel verwijtbaar. Probeer dus in zo’n geval zo veel mogelijk bewijs te verzamelen, om aan te tonen dat de schade is veroorzaakt door afvallende lading”.

