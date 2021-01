Paul wint met zijn Chevy met gemak van een BMW M3: ‘Zo'n achtcilinder klinkt toch heerlijk?’

‘Autover­koop kruipt dit jaar uit diepste dal sinds 50 jaar’

14 januari De autoverkoop in Nederland maakt in 2021 het grootste herstel van de afgelopen 50 jaar door. Economen van ING voorspellen dat het aantal verkochte auto’s dit jaar 10 procent stijgt na de forse daling in 2020. Ook de RAI Vereniging en de Bovag zijn optimistisch. Tegelijkertijd zal de autobranche de gevolgen van de coronacrisis blijven voelen.