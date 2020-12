Peperdure Ferrari in de prak na ongeval op A12

VRAAG & ANTWOORD ‘Goede zithouding achter het stuur? Crui­se-con­trol biedt uitkomst’

29 november Veel lezers reageerden op de vraag van eerder deze maand over scheef zitten achter het stuur. Zo schrijft lezer Arthur Bastiaanse: ,,Als fotojournalist van het ANP reed ik in de jaren 80 zo’n 55.000 kilometer per jaar en liep ik een hernia op. Het belangrijkste advies voor herstel: zo veel mogelijk rechtop in de autostoel zitten. Maar ik merkte dat er altijd een spanningsboog is tussen het ingedrukt houden van het gaspedaal en de rug, waardoor scheef zitten bijna onvermijdelijk is. Uiteindelijk leverde cruise-control een belangrijke bijdrage aan de juiste zithouding.”