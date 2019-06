Peperdure Tesla van miljonair Salar Azimi gesmolten

Het ging helemaal mis: er bleek kortsluiting te zijn in de auto, en de binnenkant smolt compleet weg. De lener van de auto was erg van slag, vertelt Azimi. ,,Die zegt nu steeds: stel dat ik in die auto had gezeten met mijn kind en die deur was niet meer open gegaan. Dan waren wij zelf ook gesmolten!”



Filmbeelden bevestigen Azimi's verhaal: het interieur is, volgens een brandweerman, ‘compleet weggesmolten en misschien wel ontploft'. Azimi heeft inmiddels contact gehad met mensen van Tesla. ,,Die vertelden mij dat zoiets nog nooit is gebeurd met dit type. Wel een heel enkele keer met een ander model, maar dan is dat ook meteen wereldnieuws.”



Overigens hoeft Azimi nu niet met de bus. ,,We hadden gelukkig net een nieuwe Lamborghini gekocht. Dus niemand hoeft bang te zijn dat ik nu moet fietsen of zo, haha...”