'Per auto 8.800 euro schade door uitlaatgas'

Luchtvervuiling door auto's kostte de Britse volksgezondheid vorig jaar bijna zeven miljard euro. In Londen werd per auto de meeste gezondheidsschade aangericht. Dieselmotoren bleken de grootste boosdoeners.

Voertuigemissies zijn in Groot-Brittannië verantwoordelijk voor ongeveer 10.000 voortijdige sterfgevallen per jaar - en vuile diesels zijn verantwoordelijk voor minstens vijf keer meer giftige dampen dan andere brandstofbronnen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door de universiteiten van Oxford en Bath.

De gemiddelde auto in de stad Londen was verantwoordelijk voor maar liefst € 8.800 aan gezondheidsschade gedurende een gemiddelde levensduur. Dat getal is meer dan twee keer zo hoog voor dieselmotoren, waarbij de gezondheidskosten als gevolg van stikstofdioxide en fijnstof zorgde voor een bedrag van € 18.715 per auto.

Volgens het rapport zijn auto's en bestelbusjes verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de 40.000 voortijdige sterfgevallen per jaar in het Verenigd Koninkrijk. De gezondheidsschade door emissies van dieselvoertuigen, is gemiddeld in heel Engeland ongeveer vijf keer groter dan die van benzinevoertuigen, zo blijkt uit de studie.