Persoonlijke kentekenplaten leveren België miljoenen op

File rukt op naar zuiden en oosten in 2019: A2, A58 en A67 in top tien ochtend­spits

2 april Het was in de eerste drie maanden van 2019 drukker op de weg dan in dezelfde periode een jaar eerder. Hoewel het echte winterweer uitbleef in januari, februari en maart, moesten automobilisten toch vaker achter aansluiten in de file. Ook in Brabant stijgt de filezwaarte. Onder andere de A2, A58 en de A67 staan in de top tien van de zwaarste ochtendspitsen.