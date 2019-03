Peugeot 107 (2005 - 2014): compacte stadsauto

Aankoopadvies Peugeot 107 (2005 - 2014)

• Let bij 107’s met hogere kilometerstanden op het olieverbruik. Dat wordt op den duur wat hoger. Het is zaak om dan regelmatig de olie te peilen en bij te vullen. Het oliecarter is namelijk erg klein; veel olie gaat er nooit in.

• De uitlaten zijn gemaakt van zeer dun en goedkoop metaal. Deze roesten over het algemeen zeer snel. Zeker exemplaren waarmee veel wordt gereden en die met weer en wind buiten staan.

• De koppeling is een zwak punt van de 107. Deze dient zo rond de 100.000 tot 150.000 km vervangen te worden, een beetje afhankelijk hoe de auto is gebruikt. Check dus goed hoe deze aanvoelt en of deze al eens is vervangen.

• Controleer de kofferbak en achterbank. De kofferklep (wat in feite een ruit is die open kan) wil nog wel eens lekkages vertonen, met vocht en schimmel als gevolg.

• Meteen een punt om te controleren bij de achterruit; deze kan iets zakken, waardoor de lak op de achterklep beschadigd raakt en uiteindelijk kan gaan roesten.

• De portiersloten zijn een zeer zwak punten van de 107 vanwege slijtage. Exemplaren met op afstand bedienbare centrale deurvergrendeling hebben er aanzienlijk minder last van.

• De waterpomp is eveneens een zwak punt van deze kleine Peugeot. In sommige gevallen gaat deze slechts drie jaar mee. Als de pomp lek is, kan er koelvloeistof gaan lekken. Dit heeft oververhitting van de motor tot gevolg.

• De 107 kon geleverd worden met een halfautomaat. Dit is in feite een handbak, die automatisch bediend wordt. Deze kunnen storingen vertonen waardoor de auto niet meer start.

• De 107 is veelvuldig ingezet als stadsauto, let daarom op beschadigingen op de deuren, bumpers en wielen.

Aanbod en prijzen

De Peugeot 107 is een zeer goed verkochte auto geweest; op AutoTrack.nl staan er zo’n 700 te koop. De auto stamt alweer uit 2005, er zijn veel exemplaren financieel afgeschreven en daardoor naar de sloop gebracht of geëxporteerd. Bijna alle 107’s zijn uitgerust met een benzinemotor, een enkeling heeft een dieselmotor onder de kap.

Hoewel de 107 een typische stadsauto is, zijn er eigenaren geweest die flink wat kilometers hebben afgelegd met hun 107. Bijna 300 exemplaren hebben méér dan 100.000 km op de klok staan. Daarvan heeft een twintigtal meer dan twee ton weten te halen. De 107 is altijd een hatchback. Een meerderheid is een driedeurs variant, de overige versies van de 107’s hebben de beschikking over vijf deuren.

De 107 was standaard een vrij kale auto. Ongeveer 500 exemplaren zijn voorzien van airconditioning. Er zijn enkele 107’s níet voorzien van stuurbekrachtiging. De goedkoopste exemplaren zitten rond de 2.500 euro. Voor dat geld is er keuze uit vrij vroege exemplaren met vrij hoge kilometerstanden. De duurste 107’s zitten rond de 7.500 euro. Dat zijn allemaal benzine-uitvoeringen van de laatste facelift met weinig kilometers en luxe uitrusting.

Profiel

Peugeot vervangt zijn kleinste auto’s niet op regelmatige basis. De 104 werd geproduceerd van 1972 tot 1988. De 106 stond van 1991 tot 2003 in de showroom. Net als met de bij de 104 het geval was, stond bij de 106 niet direct een opvolger in de showrooms. Om kosten te drukken werd de nieuwe kleine stadsauto van Peugeot ontwikkeld in samenwerking met Toyota (en Citroën). Dit zogenaamde B-Zero project was voor alle betrokken partijen interessant. Zo kon Toyota voordelig een kleine auto aanbieden in Europa, zonder de hoge importtaks die normaliter gold voor auto’s die in Japan worden gebouwd.

Toyota ontfermde zich over de auto en de techniek, Peugeot (PSA) zorgde voor de fabriek en logistiek. Uit het project kwamen drie auto’s: de Citroën C1, de Toyota Aygo en dus deze Peugeot 107. De 107 was leverbaar als drie- en vijfdeurs hatchback. Er was slechts één motor leverbaar, een 1.0 twaalfklepper, van origine een Daihatsu motor. Deze driecilinder levert 68 pk en 93 Nm, geen topwaarden, maar het blokje is zeer compact, licht en zuinig.

Een paar maanden later werd er een 1.4 HDi aan toegevoegd, een viercilinder turbodiesel met commonrail injectie. Deze leverde 55 pk en 130 Nm. Deze motor was absoluut geen succes. Dit was vrij eenvoudig te verklaren: de nieuwprijs lag aanzienlijk hoger, evenals de wegenbelasting. Tevens was de benzinemotor erg zuinig. Daarvoor lag het omslagpunt zeer hoog, zo rond de 40.000 km, een kilometrage dat geen pretje is in zo’n budget A-segment auto.

DDe 107 bleef zijn gehele carrière min of meer gelijk. Er werden twee facelifts doorgevoerd. Eentje in 2008 en de tweede in 2012. Deze waren vooral van cosmetische aard. Denk aan nieuwe lampen voor en achter, gewijzigde bumpers, andere kleuren en wielen. De 107 bleef in productie tot 2014, daarna nam de Peugeot 108 het stokje over.