Piet bedenkt slimme opslag voor elektrische accu’s: ‘Blussysteem belt zelf de brandweer voor hulp’

Zoals wel vaker bij nieuwe ontwikkelingen gebeurt, loopt de wetgever achter de feiten aan. Duidelijke, wettelijke regels voor de opslag van elektrische accu’s zijn nog in de maak en worden dit jaar verwacht. Autodemontage Van Boxtel loopt met het eigen systeem vooruit op die specifieke regels. Een gecalculeerde gok, want Van Boxtel (61) investeerde er zo’n 100.000 euro in.