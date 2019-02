Plan B voor de klassieke auto: elektrisch maken

Toen Prins Harry en Meghan Markle vorig jaar na hun huwelijk stilletjes wegreden in een Jaguar E-Type van 1968, schreven ze autogeschiedenis. Want hoewel de auto er volledig authentiek uitzag, zoemde onder de slanke, opaalblauwe motorkap van de roadster een elektrisch hart. De E-Type was de eerste klassieke sportwagen ooit die door een grote autofabrikant was omgebouwd naar elektrische aandrijving.

Niet alleen Jaguar doet het. Ook Aston Martin en minder bekende namen als Zelectric Motors en Voitures extravert bouwen prachtige klassiekers om tot elektrische voertuigen. Hun werkwijze is simpel: de originele verbrandingsmotor gaat op de plank of in een bad met olie om hem te conserveren. Vervolgens komen er een elektromotor en accu’s voor in de plaats. Hun doel? Aspirant-kopers van klassieke auto’s overtuigen dat er wel degelijk toekomst is voor het verleden.

Aston Martin, de honderd jaar oude autofabrikant, komt zelfs met een soort wisselsysteem dat het beste van twee werelden moet bieden. De elektrische aandrijflijn wordt als een soort cassette geïnstalleerd op de plek van de originele motor. Mocht de eigenaar willen meedoen aan een concours d’élegance of een klassiekerrace, dan kan binnen enkele dagen het originele blok weer worden gemonteerd, en vice versa.

Prestaties

Zowel Aston als Jaguar zegt dat de elektrische auto’s de prestaties en wegligging bieden die vergelijkbaar zijn met de originele aandrijflijn. Dat komt neer op topsnelheden van ongeveer 190 km/u en moderne acceleratietijden van 0-100 km/u in 5,5 seconden. ,,We willen onze klassiekers een langere levensduur geven’', aldus Paul Spires van Aston Martin in The New York Times. ,,Onze klassiekers horen geen stof te verzamelen in musea, waardoor niemand kan genieten van een klassieke Aston Martin op de weg.’'

Een tweede doel is: bijtijds inspelen op nieuwe regelgeving en sociale druk, vooral waar het gaat om autogebruik in stedelijke gebieden.

Aston Martin en Jaguar zijn niet de enige die werken aan een plan B voor hun klassiekers. Wereldwijd monteerden al vele tientallen liefhebbers zelf de elektromotor van een Tesla in een klassieker. In het Amerikaanse San Diego bouwt Zelectric Motors al sinds 2012 vintage Volkswagen-busjes en Volkswagen Kevers om tot elektrische auto’s. Je eigen auto laten converteren kan vanaf 54.500 dollar.

Dichter bij huis levert de start-up Ian Motion in Frankrijk nu zijn eerste elektrische klassieke Mini Coopers. Het Britse bedrijf Electric Classic Cars bouwt behalve de Kever en Fiat 500 ook BMW’s en Porsches om. De batterijmodules zijn van Tesla en de actieradius loopt op tot 400 kilometer. Het Finse e-Drive Retro converteerde al een MGA (1959) en een Triumph GT6 (1972) en kan dat naar eigen zeggen met elke klassieker.

Porsche 911

Op de Automotive Campus in Eindhoven werken twee Nederlandse ondernemers ook aan elektrische klassiekers. Martijn van Dijk en Jurgen Moerman van de firma Voitures extravert richten zich op de elektrificatie van de Porsche 911. Volgens Van Dijk bestaat onder liefhebbers een wens om hun favoriete klassieker te kunnen bestellen alsof het een nieuwe auto is.

Voitures extravert haalt in zijn Duitse vestiging de donor-auto helemaal uit elkaar, stript de carrosserie en maakt die roestwerend en bouwt de auto dan volledig opnieuw op met originele Porsche-onderdelen, zoals remmen en onderstel. In dit gerestaureerde casco wordt vervolgens de elektrische aandrijving ingebouwd. Er komen accupakketten voor én achter, voor een betere gewichtsverdeling.

Grote vraag is natuurlijk: hoe rijdt zoiets? Het Amerikaanse autoblad Car and Driver maakte in 2018 een proefrit in de Jaguar: ‘De auto kan goed overweg met slecht wegdek en ondanks dat-ie wat abrupt reageert op het ‘stroompedaal’ heeft de auto altijd grip genoeg. Ook het extra gewicht van de accu’s doet zich niet gelden, om de simpele reden dat de elektrische Jaguar lichter is dan het origineel.’ De kop boven het artikel: ‘Elektrificatie verpest de Jaguar E-Type niet’.

Moerman herkent bovenstaand voorbeeld volledig. ,,Het is van het allergrootste belang om een goede integratie van de oude en de nieuwe techniek te maken. Je wil immers niet dat de schitterende oldtimer aanvoelt als een Frankenstein. In die integratie maak je het verschil en dat doen we daarom dan ook volledig in eigen beheer.’'

Stilletjes cruisen

Spires van Aston Martin zegt dat de geëlektrificeerde DB6 MKII Volante uit 1970, de opvolger van James Bonds beroemde DB5, zorgt voor ‘een ongelooflijk gevoel van welzijn’. Je mist de geluiden en olie- en brandstofgeuren van het origineel, erkent hij. ,,Maar stilletjes cruisen over kronkelige landweggetjes in een vintage roadster met open dak, is desondanks een feest voor de zintuigen. We verwachten vooral kopers die zichzelf als sociaal- en milieubewust beschouwen en dat zijn er steeds meer.’'

Aston Martin heeft al veel aanbetalingen binnen uit de hele wereld en verwacht volgend jaar de eerste auto’s te kunnen afleveren. Jaguar werkt aan straatlegale versies die vooral naar Amerika gaan, meldt Mike Goodbun, woordvoerder van Jaguar Classic. Jaguar schat dat een volledig gerestaureerde E-Type Zero zo’n 350.000 euro gaat kosten, waar dan nog een kleine 75.000 voor de elektrische conversie bij komt. Een elektrische Porsche 911 van Voitures extravert kost ook al snel drie ton.

